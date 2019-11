Následkem toho došlo k převrstvení dnového substrátu potoka Čertík (též Rudolfovský potok) v délce toku cca 2 km pod hrází rybníka Mrhal tímto sedimentem. Firma tak porušila povinnosti stanovené zákonem o ochraně přírody, tedy provedla škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Za to jí inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu sto tisíc korun.

V říjnu loňského roku zjistili inspektoři ČIŽP nadměrně zakalenou vodu přitékající potokem Čertík do rybníka Jarval. V době šetření byl zákal patrný na celé jeho ploše. Pocházel z výše položeného rybníka Mrhal, kde v té době probíhalo odbahňování dna v rámci opravy spodní výpusti. „Tento stav jsme ještě neshledali za natolik závažný, aby byl vyhodnocen jako porušení zákona. Informovali jsme ale vlastníka rybníka Mrhal i zástupce společnosti provádějící opravu o možných rizicích vypouštění zakalené vody do vodního toku a také o možných opatřeních ke snížení těchto rizik. Jako minimální opatření jsme doporučili vybudovat pod hrází sedimentační prostor, který by tvořila kamenná hráz a geotextilie, a to pro případ, že by v průběhu stavby došlo k úniku bahna,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Na začátku listopadu 2018 bylo na havarijní linku inspekce nahlášeno zhoršení kvality vod natékajících do rybníka Jarval. Příčinou byl kvantitativní únik bahna a sedimentu v důsledku vypouštění vod z rybníka Mrhal z důvodu opravy spodní výpusti a hráze a s tím spojených zemních prací. Tímto únikem došlo k zazemňování níže situovaného toku na úseku dlouhém cca 1,6 km včetně koncového rybníka Jarval. Vytékající vody měly černou barvu a vizuálně bylo možné zjistit přítomnost unikajícího sedimentu. Ten byl už takového rozsahu, že byl vyhodnocen jako porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zásahy na rybníce Mrhal byly prováděny na základě stavebního povolení vydaného Magistrátem města České Budějovice. To kromě jiného stanovuje, že stavba bude realizována v souladu s projektovou dokumentací a bude nutné zabránit splachu sedimentů a jiných závadných látek do vodního toku. „Na místě kontroly jsme upozornili, že k zásahům do vodního toku je potřebné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku a výjimka ze škodlivého zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů,“ uvedl Jiráček.

Společnost podala proti rozhodnutí odvolání, které odvolací orgán zamítl a potvrdil sankci v plném rozsahu. Rozhodnutí nabylo 3. 10. 2019 právní moci.