Písek - Mladý řidič vodního skútru, který zavinil střet s pramicí a následnou smrt dívky, si v pondělí vyslechl rozsudek Okresního soudu v Písku.

Za usmrcení z nedbalosti dostal tři roky nepodmíněně s podmínečným odkladem na pět let. Kromě toho má na osm let zákaz řízení motorových plavidel a rodičům zemřelé dívky má dohromady zaplatit 1,4 milionu korun - matce 800 tisíc a otci 600 tisíc.

Obhájce Josef Doucha po vynesení rozsudku uvedl, že s výší trastu souhlasí, nicméně navrhované odškodné je podle něj moc vysoké. "Musíme přihlédnout k tomu, že se jedná o studenta, který je nemajetný," poznamenal.

Obžalovaný Christoph Steinert uvedl, že ho tragická událost mrzí. "Ve vteřině se mně - a nejen mně - změnil celý život. Kdyby to šlo, hned bych si to s ní vyměnil, ale to nejde. Budu s tím muset žít po zbytek života," řekl student třetího ročníku.

Christoph Steinert loni v červenci coby řidič skútru najel do pramice, na které na následky srážky zemřela osmnáctiletá dívka. Skútr se s pramicí srazil za zádí výletního parníku, který chtěl řidič objet nebo si takzvaně skočit na vlně za ním. Už při dubnovém stání obžalovaný vypověděl, že viděl pramici na poslední chvíli a chtěl se jí vyhnout. Také tvrdil, že jel rychlostí maximálně 40 kilometrů v hodině. Svědci však vypověděli, že skútr jel rychleji.

Podobně hovořil i poslední svědek, který vypovídal u pondělního stání. Cestoval s rodinou na výletním parníku. "Skútr jsem zaregistroval na základě hlasitého zvuku motoru. Netroufám si odhadovat, jak jel rychle, ale pomalu nejel," zmínil. Samotnou srážku neviděl. O nehodě se dozvěděl až na základě reakcí lidí okolo. Poté viděl přítele dívky, který s ní jel na pramici, jak ji vytáhl z vody na skútr, kde se jí snažili dát první pomoc.

Soud se shodl na tom, že vina je výhradně na straně obžalovaného. "U plavidel je těžší určit přesnou rychlost a okolnosti nehody, proto byly pro nás o to cennější výpovědi svědků. Také na základě nich je patrné, že skútr jel vyšší rychlostí, než řidič uváděl. Zásadní však pro nás bylo, že řidič měl předpokládat, že se za parníkem mohou nacházet další plavidla. Situaci podcenil a nezvládl zareagovat," uvedl předseda soudu Robert Pekárek.

Zároveň také doplnil, že bylo třeba přihlédnout k tomu, že trestný čin byl spáchán z nedbalosti a ne úmyslně. Obžalovaný měl také dosud čistý trestný rejstřík a je mu teprve 19 let.

Rozsudek dosud není pravomocný. Všichni účastníci jednání si ponechali lhůtu na případné odvolání.