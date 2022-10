Do zneužívání dětí se měl navíc zapojovat druh odsouzené. Mimo jiné měl pozorovat děti ve sprše a přitom se uspokojovat nebo jim měl pouštět pornografické filmy. Případ muže ale budou zřejmě ještě řešit orgány činné v trestním řízení. Na poslední líčení v úterý 27. září 2022 byl předvolán jako svědek, ale nedostavil se.

Fatální následky

Zneužívání obě děti podle znalců velmi poškodilo v psychickém a sociálním vývoji. Katastrofální poměry v rodině umožnily i to, že se dívka odstěhovala ještě před 15. rokem věku k příteli, brala drogy a vydělávala si prostitucí. Ve výpovědích bylo zaznamenáno i to, že matka nutila děti, aby pro ni sbíraly nedopalky cigaret, dceru měla i bít. Obžalovaná se hájila tím, že některé činy vykonala pod vlivem přítele. Tvrdila také, že sexuální kontakty se dětem líbily. U soudu ale zaznělo, že jen zneužila bezbrannosti dětí s fatálními následky pro jejich život.

O kauze již Deník informoval, naposledy při minulém stání v srpnu. V závěrečný den soudního líčení v úterý 27. září 2022 nejprve předseda tříčlenného senátu Jaromír Hájek zrekapituloval dosavadní výpovědi nebo posudky znalců. Na začátku připomněl obžalované (42 let) její práva a jednání zahájil otázkou, jestli si dotyčná pamatuje, kdy začal její syn chodit do školky a jestli ví, kde to bylo.

Do rukou policie

„Bylo to směrem k Metropolu, kolem toho Metropolu to bylo…, akorát si nemůžu vzpomenout,“ odpověděla ohledně umístění a jména mateřinky v Českých Budějovicích obžalovaná. Doplnila, že synovi tehdy byly tři roky, ale v jakém to bylo roce nevěděla. Vzpomněla si ještě, že vstávali ráno, protože dojížděla z Kostelce (u Hluboké nad Vltavou) z azylového zařízení. Nejednoznačná odpověď ilustrovala intelektové schopnosti obžalované, kterou znalci hodnotí jako nezralou se zjevnou školní zanedbaností, která ale nemá poruchu v jednání a nebyly zjištěny příznaky deviace. Její sexuální kontakty s dětmi ale daleko přesáhly obvyklé projevy mateřského citu.

Případ se dostal do rukou policie a orgánů činných v trestním řízení před rokem. Přitom náznaky, že něco není v rodině v pořádku trvaly již řadu let. Rodina se ale často stěhovala. A pozornosti úřadů se tím vyhýbala.

Podstatná byla v kauze výpověď dcery, která ještě jako nezletilá, požádala o umístění ve specializovaném zařízení a ochranu před matkou. Matka se pokusila vylíčit výpověď dcery jako zaujatou pomstu. Ale to soud odmítl s tím, že naopak, i za současné situace, se dcera ptá na to, jak řízení probíhá v tom smyslu, že by měl někdo matce pomoci s jejími problémy. Chlapec je aktuálně umístěn v dětském domově.

Náhrada dětem

Obžalovaná byla v úterý odsouzena k trestu odnětí svobody 7,5 roku a k finanční náhradě vzniklé újmy dětem dohromady ve výši 600 000 korun. Rozsudek není pravomocný, strany si vzaly lhůtu na rozmyšlenou.