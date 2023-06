Ze sklepa v hradeckém paneláku kradl kolo, zloděje při činu zachytila kamera

Zdánlivě snadnou práci mají jindřichohradečtí policisté, kteří vyšetřují zpackanou krádež elektrokola. Přesně ví, jak vypadá zloděj, podíval se totiž přímo při činu do bezpečnostní kamery. Potřebují ale pomoc veřejnosti, která by jim mohla poradit, o koho jde. Na věci nic nemění ani to, že zloděj si při odchodu svůj čin rozmyslel a kolo vrátil.

Po pachateli zpackané krádeže pátrají policisté. Nepoznáváte ho? | Foto: Policie ČR