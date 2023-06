Na Táborsku podvodník vylákal od podvedené ženy přes 200 tisíc korun. Policisté z Třeboně zase šetří podvod při prodeji přes inzertní portál.

Táborští policisté řeší další podvod týkající se napadeného bankovního účtu. "Žena ve středním věku uvěřila neznámému volajícímu, který se vydával za úředníka banky a tvrdil jí, že má napadený účet. Smyšlenou legendu jí potvrdila i další údajná pracovnice banky. Podvodník přesvědčil poškozenou, aby si do svého mobilního telefonu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a dále, aby se přihlásila do svého internetového bankovnictví. Žena byla přesvědčená o tom, že skutečně komunikuje s pracovníkem banky, a tak udělala vše, co po ní žádal. Následně pachatel provedl s jejím vědomím čtyři platby z jejího účtu," popsala podvod policejní mluvčí Lenka Pokorná. Internetový podvodník tak vylákal od důvěřivé ženy částku přesahující 200 tisíc korun.

Díky neopatrnosti přišla o více než 290 tisíc korun také žena na Třeboňsku. Policisté z Třeboně přijali 31. května oznámení o podvodu spáchaného přes internet. Poškozená inzerovala na internetovém portálu Marketplace k prodeji stolní počítač za 7500 korun. Jak informovala policejní mluvčí Věra Mžiková, na inzerát zareagoval podvodník, který projevil o počítač zájem. "Během vzájemné komunikace nabídl zajištění veškerého komfortu spojeného s přepravou prodávaného zboží prostřednictvím přepravní společnosti. Poté ženě zaslal odkaz, ve kterém vyplnila veškeré údaje ke své osobě a k platební kartě. Po vyplnění těchto údajů bylo od ženy vyžádáno potvrzení SMART klíče za příchozí platbu za prodávané zboží, které žena potvrdila. Zaslané odkazy byly však podvržené a žena touto neopatrností neznámému pachateli umožnila manipulaci s jejími financemi, čímž přišla o více než 290 tisíc korun," uvedla Věra Mžiková.

Prevence před podvody na internetu:

V žádném případě nikomu nesdělujte žádné citlivé údaje k Vaší osobě ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Zdroj: Policie ČR