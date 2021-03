V průběhu minulého roku ji měl podle mluvčí dlouhodobě pronásledovat v různých částech města. "Prakticky několikrát denně ji kontaktoval telefonicky nebo zasíláním SMS zpráv. Využíval také elektronickou komunikaci emailem. V zaslaných zprávách se někdy pokoušel jejich vztah urovnat, někdy ženu hrubě urážel," popsala mluvčí.

Zároveň vyhledával fyzický kontakt a ženu sledoval svým vozidlem. "Přesto, že ho žena několikrát upozornila, aby ji nechal na pokoji, pronásledoval ji dál a dokonce své jednání stupňoval. Poškozená se pak začala bát o svůj život a zdraví, bála se chodit venku," rozvedla.

Muži (57 let) z Jindřichohradecka je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu nebezpečné pronásledování. Případ prověřují policisté ve zkráceném přípravném řízení. "Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok," dodala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.