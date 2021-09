Částečně ochrnutý pan František (72) byl jako vždy na obědě v restauraci v Českém Krumlově. Když si odskočil na toaletu, zezadu ho udeřil Josef P. (30) do ramene tak, že spadl. Strhl mu taštičku, v níž měl občanský průkaz a 2455 korun, a utekl.

Soud, kladívko. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Obviněný P. u soudu přiznal, že se taštičky zmocnil, ale popřel, že by užil násilí. Potkali se u pisoárů a když si pan František myl ruce a odložil si taštičku na umyvadlo, on ji sebral. Neudeřil ho a neví, proč si to vymýšlí. Po činu se mu omluvil a nabídl mu, že mu zaplatí čtyři tisíce. Peníze potřeboval na jídlo a na drogy.