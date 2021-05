Zloději tehdy po deváté hodině otevřeným oknem vnikli do domku. Petr P. přinutil pohrůžkou zbraní 76letou matku sběratele lehnout si. Spoutal ji, přelepil jí oči a ústa páskou, s N. prohledali dům a odnesli kameny, tehdy v aktuálně ceně nejméně 478 780 korun.

Muži čin doznali. Vymyslel jej Václav N., který o vltavínech v domě věděl - manželka patřila k rodině. K akci přesvědčil známého policistu ve špatné finanční situaci.

Toho dne v domě neměl nikdo být, ale zjistili, že v něm zůstala babička. Protože ta by N. poznala, do domu měl vejít P., ženu znehybnit a zalepit jí oči. Pak vešel i on. Ve sklepě společně vybrali vltavíny a on je uložil u své známé.

Petr P. potvrdil osobní problémy vyvolané prý matčinými dluhy. S nabídkou od N. vyřešit to krádeží vltavínů souhlasil.

Přepadená vylíčila, jak po ní muž v kukle a s pistolí chtěl „kamínky“. Musela dát ruce dozadu, spoutal ji a zalepil jí oči a ústa. Pak přišel ten druhý a povšimla si, že na něho pes neštěkal, že ho tedy možná znal. Policii řekla, že se útočník nechoval moc agresivně.

Okresní soud v Českých Budějovicích měl vinu obou mužů za prokázanou nejen jejich doznáním, ale i dalšími důkazy, především svědkem Davidem, kterému měl o činu vyprávět ve vězení N. Za loupež a porušování domovní svobody uložil pětkrát trestanému Václavu N. šest let, dosud bezúhonnému Petrovi P. čtyři a půl roku do věznice s ostrahou. Manželku Václava N. obžaloby zprostil.

Poškozený před soudem uvedl, že od té doby, kdy s otcem kameny převzali zpátky od policie, se prý na ně ani nepodíval; tak byl zhnusen tím, co se stalo…