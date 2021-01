Nakonec zloději odcizili věci „jen“ za 22 548 korun – tři žulové desky, jednu mramorovou a dvě umyvadla. Chalupa totiž byla v částečné rekonstrukci. Deska z růžovobéžového mramoru byla z Itálie a Janžurová ji dostala darem od majitelky, která ji koupila za 1200 franků.

Z domu, kam zloději vnikli po vyvrácení dveří, dále zmizela úhlová bruska řemeslníka, který tam pracoval. „Ukradli prakticky všechno, co tehdy na chalupě bylo k odcizení,“ konstatovala později prvostupňová soudkyně.

Milan P. se ovšem nepřiznal, že by do chalupy šel krást. Tvrdil, že tam vlezl jen proto, aby si užil s přítelkyní na půdě. Děvče měl s sebou i Daniel H. (29), který tam byl s ním. Vyprávěl, že ho ten večer u pumpy požádal do té doby neznámý muž přezdívkou Sočo, zda by ho neodvezl domů. Vyzvedli na sídlišti ještě dvě holky a Sočo ho navigoval k nějaké chalupě.

Řekl, že její majitel mu něco dluží, tak že si tam vezme nějaké věci. Pomohl mu vynést ty mramory. Druhý den je kumpán chtěl prodat v kamenictví, ale nevzali je, tak si je vzal nějaký Rom na parkovišti. Sočo za to dostal jedenáct stovek, on nic.

Okresní soud Milanovi P. (osm záznamů v trestním rejstříku) uložil za krádež u Janžurové a za sbíhající se maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení bez oprávnění osmnáct měsíců do ostrahy, za zanedbané výživné v souhrnu s krádeží odsouzenou v lednu v Jihlavě šest měsíců. Danielu H. (šest trestů) dal 300 hodin obecně prospěšných prací.

Milan P. se odvolal. K zanedbání povinné výživy předložil obhájce prohlášení jeho manželky, že jí matka Milana P. uhradila 4000 Kč.

Krajský soud jen poopravil výrok o trestu na souhrnných šestnáct měsíců. „K zaplacení části dluhu ze zanedbání výživy došlo až po vyhlášení prvoinstančního rozsudku,“ řekla předsedkyně senátu.