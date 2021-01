Zloděj ukradl u rybníka Holná lodní motor. Způsobil škodu za nejméně 63 600 korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jan Vraný

Podle policejní mluvčí Hany Millerové v době od 4. ledna do 14. ledna na hrázi rybníka Holná u obce Hatín, pachatel došel po betonové nástavbě nad vodní hladinou k dřevěným vratům budovy skladu, které nebyly nijak zajištěny a vlezl do skladu. Odsud odnesl lodní motor Mercury Four Stroke 9,9 HP v hodnotě nejméně 62 000 korun.