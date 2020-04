"Z provozovny autoservisu odcizil nejen rozbrusku a přímočarou motorovou pilu, ale nepohrdl ani elektrickými bruskami nebo montážními sadami i dalšími věcmi. Svým jednáním způsobil majiteli autoservisu škodu ve výši nejméně 13 000 korun," uvedla policejní mluvčí Hana Millerová.

Pokud máte informace vedoucí k dopadení pachatele, můžete je předat jindřichohradeckým policistům na tísňové lince policie 158.

"Neznámý pachatel se svého jednání dopustil v době nouzového stavu státu. Pokud bude vypátrán hrozí mu zvýšená trestní sazba, a to konkrétně trest odnětí svobody na dobu od dvou do osmi let," dodala mluvčí.