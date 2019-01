Jindřichohradecko - Přinášíme aktuální krimizprávy z regionu.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Dolní Radouň – Trekingové jízdní kolo, úhlovou brusku a sadu Gola klíčů v zeleném umělohmotném kufru si odnášel zloděj z garáže na Jindřichohradecku. Dostal se tam násilím v noci z neděle na pondělí, způsobil škodu za nejméně 7800 korun. Teď ho hledají hradečtí policisté.

Domanín – Policisté z obvodního oddělení v Třeboni pátrají po vandalovi, jenž si minulou středu vyhlédl Škodu Superb u Schwarzenberské hrobky v Domaníně. Poškrábal oba boky, čímž způsobil na autě škodu za nejméně 35 tisíc korun. Dopustil se přečinu poškození cizí věci.

Zásahy hasičů:

Pondělí 4. května

11:28 Technický zásah – Přes balkónové dveře vnikli třeboňští profesionální hasiči do bytu ve Veslařské ulici v Třeboni. Jednotka u zásahu spolupracovala se ZZS a Policií ČR.

14:37 Dopravní nehoda – Profesionální hasiči ze stanic Dačice a Jindřichův Hradec byli vysláni k obci Velký Jeníkov, kde došlo k dopravní nehodě poštovního vozu. Hasiči pomohli s přeložením nákladu do jiných poštovních aut a poté havarované auto, které sjelo z vozovky, vytáhli zpět. Z místa zásahu obě jednotky odjely krátce před 17. hodinou.

18:53 Technický zásah – Do Havlíčkovy ulice v Českých Velenicích vyjela k nouzovému otevření dveří bytu společně s místní dobrovolnou jednotkou profesionální jednotka ze stanice Třeboň.

Úterý 5. května

8:24 Technický zásah – V Jiráskově ulici v Dačicích pomohli místní profesionální hasiči s transportem pacienta do sanitky.

22:12 Požár – Žádná škoda nevznikla při požáru rákosí, které hořelo u obce Lomnice nad Lužnicí. Požár zlikvidovali místní dobrovolní hasiči, a to ještě před příjezdem profesionální jednotky z Třeboně. Vendula Matějů