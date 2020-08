K události podle tiskové mluvčí policie Štěpánky Schwarzové došlo v pondělí 17. srpna odpoledne. "Neznámý pachatel vstoupil do objektu, prošel chodbou až k místnosti, kterou prohledal a ze skříňky vzal dva hrnečky, ve kterých byla finanční hotovost v drobných mincích," přiblížila s tím, že mince vysypal na zem a pokračoval do další místnosti.

"Zde však spal majitel domu, kterého příchod nezvaného hosta probudil. Pachatel proto ihned místo činu opustil. K odcizení věcí ani k jiné škodě na majetku tak nedošlo. Přesto je pachatel podezřelý ze spáchání přečinu porušování domovní svobody," podotkla Štěpánka Schwarzová.

Za to mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.