Třeboňští policisté prověřují podezření ze spáchání hned tří trestných činů mladé ženy, a to krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného užívaní cizí věci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Jak uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová, podezřelouá je jednadvacetiletá dívka. "V sobotu nejdřív v jednom z penzionů měla ukrást kolo, na kterém se vydala do jednoho z domů v Třeboni. Tam měla kolo na dvoře schovat a pokusit se ukrást auto, ve kterém byly ponechané klíče," popsala mluvčí s tím, že dívka z auta ukradla navíc dalekohled a různé osobní dokumenty. Do dvou týdnů by měla mladá podezřelá stanout před soudem.