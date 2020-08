Mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová sdělila, že neznámý cizinec se přes seznamovací web dne 19. srpna seznámil s poškozenou z Moravy. Společně komunikovali anglicky a následně cizinec ženě navrhl výlet.

"Dne 21. srpna s ní odjel na víkend do Třeboně, přičemž poškozená vše hradila, a to včetně ubytování v Chlumu u Třeboně. Právě zde na pokoji z 22. srpna na 23. srpna, zatímco žena spala, jí neznámý cizinec z kabelky vzal její platební kartu. S tou provedl dva neoprávněné výběry z přesně nezjištěného bankomatu v Chlumu u Třeboně. Dále provedl ještě jednu transakci kartou přes internet na účet společnosti z Irska, zřejmě na internetovou seznamku. Platební kartu vrátil na místo a kolem šesté hodiny ranní, když se poškozená vzbudila, jí sdělil, že musí okamžitě do nemocnice, že má problémy se žaludkem, a odjel vozidlem neznámo kam," sdělila mluvčí. Důvěřivé ženě tak cizinec způsobil škodu v celkové výši nejméně 20 600 korun.