Znásilnění si dívka nevymyslela, klinická psycholožka falešné nařčení odmítá

Dvaačtyřicetiletý skladník je obviněn nejen ze zločinu znásilnění, ale také z přečinu ohrožování výchovy dítěte. V případě prokázaní viny mu hrozí trest odnětí svobody od 5 do 12 let, zmocněnec poškozené požaduje navíc náhradu nemajetkové újmy ve výši 150 tisíc korun.

Hnědovlasou dívku měl teprve v osmi letech nutit k orálnímu a pohlavnímu styku, vždy když její matka odešla do práce. Nezákonného jednání se měl dopouštět od října 2015 do konce roku 2017. „Pouštěl jí porno, prsty a jazykem dráždil přirození. Požadoval po ní felaci až do vyvrcholení, uplácel jí penězi a vybízel k tomu, aby to nikomu neříkala,“ je uvedeno v obžalobě.

Kouřil trávu a chtěl fotky prsou

Dvaačtyřicetiletý muž už loni v listopadu při zahájení procesu uvedl, že kouřil marihuanu a po ní měl zvláštní choutky. „Kouřil jsem trávu, psal jsem jí pak nevhodnou komunikaci, šokovalo mě to. Chtěl jsem, aby mi poslala fotku, ukázala prsa. Byla to ale největší hloupost, co jsem provedl a ke všemu se přiznal,“ osvětlil. Nevlastní dceru si také v komunikaci uložil jako potvoru.

V úterý soudce Jaromír Hájek konstatoval, že se dosud uskutečnily výslechy svědků, byl přehrán obrazový a zvukový záznam výpovědi poškozené a četly se znalecké posudky.

Má obavy z opuštění a vztahů

K soudu se dostavila podat výpověď klinická psycholožka Miluše Pixová, která provedla komplexní vyšetření poškození dívky a představila svůj znalecký posudek. Poškozená podle ní netrpí žádnou závažnou psychickou poruchou. „Její intelektové schopnosti jsou v rámci normy, i vývoj její osobnosti je běžný. Vykazuje emočně nestabilní rysy osobnosti a má pochybnosti ohledně sebepojetí. Trpí obavami z opuštění a ze vztahů,“ naznačila znalkyně.

Poškozená dívka podle ní netrpí posttraumatickou stresovou poruchou. „Neshledala jsem známky této poruchy. Ale uvědomuje si rozsah činů obviněného, až v průběhu času jí docházelo, že se jednalo o zneužívání,“ vysvětlila Pixová.

Podle klinické psycholožky může mít problémy navazovat vztahy v důsledku jednání jejího otčíma. „Nepříjemné zážitky se snažila odštěpit, adaptovat se. Mohla se uzavírat, její okolí si nemuselo všimnout ani tak intenzivního zneužívání,“ popsala.

Chtěla to tajit

Za sexuální kontakty jí měl obžalovaný nabízet finanční ohodnocení, to podle ní včetně ukájení vlastní tuh, může mít vliv na její partnerský život a sexuální chování v dospělosti. „Navazoval s ní kontakt za účelem svého uspokojení. Šlo jen o účel a produkt, nikoliv o ní jako o člověka jako celek, může to mít vliv na další vývoj. O to horší to je, když se tohoto nezákonného jednání dopouštěla pečující osoba. Ona se snažila zachovat rodinu, mlčet, nechtěla jí vystavit nebezpečí, protože si již prošla rozvodem svých rodičů,“ vysvětlila dále Miluše Pixová.

Poškozená nezletilá má prý současně narušené vztahy i s vrstevníky a nedůvěřuje svému okolí. „Významně negativně si vykládá některé náznaky jako sexuální. Když po ní chtěl neutrální fotky její vlastní otec, měla také obavy ze zneužívání. Obávala se, že jí může navštěvovat ve sprše a podobně, tato nedůvěra může vést k dalším problému a disociálnímu jednání,“ naznačila psycholožka.

Narušení prožívání

Předseda soudní senátu Jaromír Hájek se dále dotazoval, zda se téměř tříleté zneužívání a praktiky otce podepsali na vývoji její osobnosti. „Pouštěl jí pornografická videa, prsty a jazykem dráždil přirození, nutil k orálnímu i pohlavnímu styku, ejakuloval na břicho, hrudník, nebo do kapesníku, nepodepsalo se to na ní?“

„Její prožívání je významně narušené, ale vývoj osobnosti pokračuje minimálně do zletilosti v pozitivním i negativním smyslu. Má problémy s identitou, do budoucna lze očekávat změny. Má obavy z opakovaného jednání, trpí nedůvěrou, úzkostí a zvýšenou ostražitostí odpovídající sexuálnímu zneužívání,“ konstatovala Miluše Pixová.

Znásilnění si nevymyslela

Podle Pixové bývá běžné, že oběti často komunikují pozitivně, aby nevyvolávaly problémy. Tomu odpovídá i komunikace mezi poškozenou a obžalovaným na sociální síti. Od 12 let si děvče navíc ubližuje, řeze se opakovaně na rukou. „Je však těžké určit k čemu se sebepoškozující jednání váže, následuje vždy po nepříjemných zážitcích,“ uvedla psycholožka.

Její projevy ukázaly, že jsou v souladu se skutkem, z kterého obžalovaného viní státní zastupitelství. „Nese známky psychické a sexuální traumatizace, ale nejsou takové intenzity, aby mohlo jít o posttraumatickou poruchu. Pokud by k jednání nedošlo, neumím si představit její motiv. Pokud by si chtěla zneužívání vymyslet, falešné nařčení by neneslo konkrétní detaily. Bylo by přehnané, nadnesené a daleko horší,“ konstatovala Miluše Pixová.

Dívce by doporučila docházení na ambulantní psychoterapii a dlouhodobou psychosociální péči. Soud pokračuje výslechy dalších znalců i ve středu. Sexuolog Jaroslav Zvěřina, který zkoumal osobu obžalovaného, se omluvil pro nemoc, a tak bude následovat další odročení.