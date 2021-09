V mrazácích měli medvědy či rysy, v české honitbě chtěli uspořádat lov tygrů

Zaplaťte tučnou sumičku a můžete si k nám do České republiky přijet ulovit tygra. Zdá se to až neuvěřitelné, ale tak lákala podle Celní správy ČR lovce ze sousedního Slovenska skupina organizující nelegální lovy. Ta měla v plánu vypustit tři tygry do neoplocené honitby, naštěstí to nevyšlo.

Nálezy celníků. | Foto: Celní správa