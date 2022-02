"Minulé dvě olympiády nám to vyšlo, teď nám to zkrátka nevyšlo. Zvykli jme si na něco jiného. Potenciál byl určitě větší. Nemá smysl se před tím skrývat," nevykrucoval se šéf českého svazu Jiří Hamza.

Nejblíže medailovému umístění byla Markéta Davidová, která byla čtvrtá ve vytrvalostním závodě na závěr olympiády.

"Markéta zajela úžasné výsledky, ale jinak máme nad čím přemýšlet, máme co analyzovat. Nemyslím si, že by to byl úplný průšvih, ale žádná sláva to taky nebyla," řekl Hamza.

Sáblíková chtěla končit kariéru, "nahlodal" ji Bach. Neuvěřitelné setkání, řekla

Davidové podruhé v Pekingu medaile unikla poslední ránou na střelnici. Bojovala, dřela, byla aktivní, jenže… "Bylo mi to zase k prdu. Zase mi to uteklo o jednu ránu," povzdechla si.

Olympiádu oplakala. Přitom by mohla být na sebe pyšná. Ale když to není medaile… "Čtvrté místo už si nikdo nebude za rok pamatovat. Takže… Teď mě to mrzí," měla slzy v očích.

? Markéto, všichni bychom tě chtěli obejmout. Jsi naše hrdinka. ❤️ pic.twitter.com/4a8CWJSE5R — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 18, 2022

Některým fanouškům se ale nezavděčila. Na svém instagramovém účtu musela číst i nepříjemné vzkazy. "Před pár dny mi nějaký pán napsal, že bych se měla veřejně omluvit za svoje výsledky. Tak doufám, že za tohle se omlouvat nemusím," vzkázala úřadující světová šampionka Davidová.

Krčmář daleko od obhajoby medaile

Navázat na předchozí úspěšné olympiády se už vůbec nepodařilo mužům. O nejlepší výsledek se postaral Michal Krčmář, který obsadil šestnácté místo ve sprintu.

"Pokud mám hodnotit olympiádu, tak šestnácté místo určitě není špatné. Když si pak člověk řekne, že je šestnáctý na olympiádě, tak to nezní úplně zle. Ale na druhou stranu není to výsledek, za který bych se plácal po ramenou," řekl Krčmář.

Čínský přáteláček očima Ledecké: Unikátní a skvělé. Jsem moc vděčná

Na minulé olympiádě v Koreji byl ve sprintu stříbrný, ale v Číně zůstal daleko za medailovými příčkami. "Já to přijmu, řeknu OK, je to něco, co jsem předvedl. Ale myslím si, že sto procent by bylo umístění v první desítce. To mi trošku chybí," přiznal.

Hamza nechtěl dělat unáhlené závěry. "Na to je brzo, ale byla by chyba, kdybychom si lhali do vlastní kapsy, že je všechno v pořádku. Ale nejsme hokej ani fotbal, abychom mohli vyhazovat trenéry, v uvozovkách maséry, realizační týmy, tak to není. Ale cítím spoluzodpovědnost. Asi ne úplně všechno děláme dobře," pronesl Hamza. Šéf svazu také uvedl, že nechce nikoho odvolávat. "Vyhazovat, ale zamyslet se nad tím zkrátka musíme."