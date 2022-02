Po dvou pátých místech z úvodu sezony Světového poháru se zdálo, že by se Novák mohl zařadit do světové špičky. Na hrách se ale v mrazu ve vysokohorském prostředí střediska Čang-ťia-kchou trápil a jeho nejlepším výsledkem bylo osmnácté místo v úvodním skiatlonu.

"To osmnácté místo, co tu předvedl, je spíš pozitivní základ do toho, co nás čeká. Nechme se překvapit," řekl Husák. "Avizuju předem, že Michalova léta teď přichází. Jestli chce ve sportu něco dokázat, tak to musí předvést v následujících čtyřech letech," konstatoval český trenér.

Výkony Nováka, který se každou sezonou zlepšuje, ve volných patnáctkách v Kuusamu a Lillehammeru ale byly i pro trenéra překvapením. "Jak se nám to povedlo," přitakal. Komplikace přišla začátkem ledna na Tour de Ski. "Michal si při pádu pohmoždil žebra, takže se mu do konce Tour špatně dýchalo. Teď jsme mysleli, že je všechno v pořádku," řekl Husák.

V čínské suché a chladné zimě se nejen Novákovi dýchalo hůře. "Jako by tady byl úplně jiný tlak. Prostě se špatně dodýchává. Potom to vždycky odnáší svalová hmota," uvedl Husák a k Novákovi dodal: "Řešíme jeho energetický stav, který je jeden den lepší a druhý horší."

Po skiatlonu Novák na OH absolvoval sprint, klasickou patnáctku, štafetu a sprint dvojic. O jeho neúčasti v závěrečné volné třicítce, která se jela místo původní padesátky, se rozhodlo po dopoledním rozježdění. "V těchto extrémních podmínkách bychom spíš doufali v zázrak než v něco hmatatelného. Nechtěl jsem riskovat jeho zdraví," vysvětlil Husák.

Znovu na start by se pětadvacetiletý Novák mohl postavit už za týden v rámci SP v Lahti. A pokud dojde na slova kouče, tak jeho čas přijde na olympiádě v Itálii v roce 2026.