"Nést českou vlajku na zakončení zimních olympijských her je pro mě hrozně velká pocta. Když za mnou přišel (šéf výpravy) Martin Doktor a zeptal se mě, jestli ji ponesu, tak pro mě byla jednoznačná odpověď, a to bylo ano," řekla Sáblíková, která v Pekingu vybojovala jubilejní 100. olympijskou medaili v samostatné české historii.

Česká výprava v Číně získala dva cenné kovy, zlatá snowboardistka Ester Ledecká ale dějiště her opouští již v sobotu a na slavnostním zakončení nebude.

"Vlajkonoše na slavnostní zahájení volí sportovci, u slavnostního zakončení máme zvyklost, že vlajku by měl nést sportovec, který je na místě a získal největší úspěch. Martina tady bude v době zakončení jedinou medailistkou, takže bylo jasné, že tato úloha připadne jí. Samozřejmě, pokud by nechtěla, tak by nemusela, nicméně nést vlajku je velikou ctí a z její reakce jsem pochopil, že to vnímá stejně," uvedl vedoucí české výpravy Martin Doktor.

Na zahájení her v Pekingu nesli českou vlajku společně kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills a krasobruslař Michal Březina.