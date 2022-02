Celý svět se nyní ptá: je toto normální chování zdravých sportovkyň, užívajících si vrchol kariéry?

GLOSA: Tak trochu zvláštní ruská škola. Za medailemi se skrývá brutalita

„Proč ses na to vykašlala? Proč jsi nebojovala dál? Vysvětli mi to! Proč? Po tom axelu ses na to vykašlala. Proč?“ naléhala na zcela zničenou Kamilu Valijevovou dáma s blonďatými loknami a černou rouškou, nad kterou se nesouhlasně mračilo výrazně namalované obočí.

Seznamte se – špičková a uctívaná ruská trenérka Eteri Tutberidzeová. Podle některých čarodějka, která vychovává šampionky jako na běžícím pásu, podle jiných nemilosrdná diktátorka.

Ambiciózní dáma v kožichu

Sedmačtyřicetiletá rodačka z Moskvy s kavkazskými kořeny nebyla jako krasobruslařka příliš úspěšná (hlavně proto, že během dospívání hodně vyrostla), zkoušela to i v párových tancích na ledě a v USA vystupovala v exhibiční show.

V zámoří také začala s trénováním (jako první vedla svou dceru Dianu) a pokračovala i po návratu do vlasti. Vystřídala několik moskevských zimáků, než trvale zakotvila ve slavné škole Sambo 70. A její pověst začala rychle růst.

Patnáctiletá Valijevová neunesla v závěrečné jízdě tlak, Březinová si pohoršila

S tím, jak sebevědomé a vždy dokonale oblečené milovnici kožichů Tutberidzeové přibývalo úspěchů, množily se i zvěsti o jejích drastických metodách. Brutální diety, každodenní veřejné vážení, ponižování. Nic z toho ovšem nezabránilo tisícovkám ruských rodičů pokoušet se za každou cenu (a za nesmírných finančních obětí) dostat své dcery do elitní stáje madam Eteri.

„Ano, jsem tvrdá. Přísná. Svým sportovkyním říkám pravdu, protože všichni ostatní jim lichotí. Pravdu se dozví jen ode mě,“ řekla Tutberidzeová krátce před ZOH v Pekingu v obsáhlém rozhovoru pro ruskou stanici Channel One. Netají se tím, že má vysoké požadavky a s dívkami, které mají problém podrobit se vojenské disciplíně, se bez sentimentu loučí.

Zboží s prošlou spotřební lhůtou

To samo o sobě není nic tak překvapivého. Mimořádné není ani to, že se Tutberidzeová specializuje na trénink mladinkých dívek: ty jsou ideálně ohebné a obratné, štíhlounké a mají skvělé dispozice pro čtverné skoky a extrémně obtížné skokové variace, jež jsou alfou a omegou současného ženského krasobruslení. Její závodnice jsou známé tím, že na ledě doslova létají.

Jenže za jakou cenu? Hvězdná kariéra svěřenkyň ocelové trenérky má jepičí trvání. Bruslařky končí už v šestnácti sedmnácti letech (ve světě se tomu přezdívá „Eteri expiration date“, což asi není nutné překládat) se zničeným tělem i duší. Běžné jsou poruchy příjmu potravy, bez následků není ani nucené braní různých přípravků na zpomalení růstu a oddálení puberty.

Tím se dostáváme k dopingu. Je vážně jen náhoda, že patnáctiletá Valijevová měla pozitivní dopingový nález? Leccos naznačuje, že podávání zakázaných látek je ve zvráceném světě „Eteri girls“ zcela běžné. Dívky nemají šanci cokoli ovlivnit, jsou zcela pod vlivem charismatické trenérky, protřelých lékařů a rodičů toužících mít doma šampionku.

Kdo si dupne nebo začne něco vykládat na veřejnosti, okamžitě končí.

Kauza Valijevová. Ruska může závodit, ale hrozí jí diskvalifikace. Svět se bouří

Ostatně stačí si vzpomenout na Anastasiji Šabatovovou, která v roce 2019 (to jí bylo třináct let) na Instagramu bezelstně uvedla: „Jak podávat konzistentně dobré výkony? Pijte hodně drog a vaše výkonnost bude stabilní. To je vše. Jen musíte najít tu správnou drogu.“

Nastal poprask, Tutberidzeová ji odsoudila jako podvodnici a vlna kyberšikany nakonec mladičkou závodnici vyštípala z Ruska (dnes reprezentuje Ukrajinu).

Chlad a odstup

Tím se obloukem dostáváme k šokujícímu vyvrcholení soutěže v Pekingu. Favorizovaná Valijevová měla nervy zničené dopingovou kauzou a svou volnou jízdu nezvládla. Tutberidzeová s ní neměla slitování a hned jí vynadala, zatímco zoufalá teenagerka se svíjela v pláči. To vše před zraky celého světa.

„Běhal mi z toho mráz po zádech,“ připustil i šéf MOV Thomas Bach. „Místo aby ji utěšili, byl z trenérského týmu cítit obrovský chlad a odstup. Jejich řeč těla byla jasná, viděli jste ta přezíravá gesta,“ shrnul pocity, které měl snad každý divák.

Zlato a stříbro zůstaly „doma“. Vítězná Anna Ščerbakovová ovšem moc šťastně nepůsobila, snad kvůli scéně stříbrné Alexandry Trusovové. „Každý má zlatou medaili, jenom já ne. Nenávidím tenhle sport! Už nikdy nebudu bruslit,“ chrlila ze sebe hystericky sedmnáctiletá Ruska.

Sama Tutberidzeová to bere jako nutné oběti na cestě k dokonalosti. „Sport je jako válka. Když chcete vyhrát, je to všechno nebo nic,“ říká. V Rusku to chápou, jinde už moc ne. Proto se čím dál zděšeněji mluví o zneužívání dětí a „trenérce-upírce“. Tenhle skandál se jen tak nepřežene.

Eteri girls aneb nejslavnější dívky trenérky Tutberidzeové



Julia Lipnická, nar. 1998

mistryně Evropy (2014), juniorská mistryně světa (2012)



Jevgenija Medveděvová, nar. 1999

olympijské stříbro (2018), mistryně světa (2016, 2017), mistryně Evropy (2016, 2017), juniorská mistryně světa (2015)



Alina Zagitovová, nar. 2002

olympijské zlato (2018), mistryně světa (2019), mistryně Evropy (2018), juniorská mistryně světa (2017)



Anna Ščerbakovová, nar. 2004

olympijské zlato (2022), mistryně světa (2021)



Alexandra Trusovová, nar. 2004

olympijské stříbro (2022), juniorská mistryně světa (2018, 2019)



Kamila Valijevová, nar. 2006

mistryně Evropy (2022), juniorská mistryně světa (2020)