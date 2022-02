V týmu Filipa Pešána by si pod pěti kruhy zřejmě nezahrál, avšak na Slovensku vsadili před startem olympijského turnaje na zcela odlišnou strategii. K nominaci tam totiž přistoupili přesně tak, jak by si asi přál každý český fanoušek. Šikovné a rychle zrající dravé mládí? Šup s nimi do Pekingu.

Proč jim nedat šanci? Dostanou slušnou porci času na ledě, třeba příjemně překvapí a o jejich jménech se pak budou psát dlouhé romány. A kanadský trenér Craig Ramsey moc dobře věděl, že tímto troufalým tahem může jenom získat.

Týden v NHL: Nezastavitelné Calgary, Zacha zpět ve formě a Crosbyho jubileum

Letenku na Dálný východ si tak vybojovali hned tři zástupci slovenské nastupující generace. Kromě šikovného obránce Šimona Nemce a Samuela Kňažka rovněž forvard Juraj Slafkovský, který je dlouhodobě považován za nejlepší hokejový produkt posledních let. A pod pěti kruhy si řekl o možná dosud největší pozornost.

Do turnaje vstupoval tento 192 centimetrů vysoký mladík ve čtvrté formaci, jeho úlohou bylo vnést do hry Slováků rychlost a dravost. Zkrátka to, co je takovým pomyslným balíčkem služeb každého štírka mezi staršími kolegy. Jenže v této roli se trenér Ramsey (naštěstí) malinko zmýlil.

Pět olympijských branek a trofej MVP už čeká na stole

Neuběhlo totiž ani šest minut z první třetiny úvodního vystoupení Slováků na turnaji a sedmnáctiletý levý křídelník už zvedal ruce nad hlavu. A světe div se, za půl hodiny znovu. Slafkovského účet? Dvě branky a ocenění nejlepšího hráče utkání. Lepší olympijskou premiéru si snad ani nemohl přát.

Jenže to nikdo netušil, že výkon proti Finsku byl jen takovou malou ochutnávkou. To nejlepší si košický rodák schoval až na další zápasy. Ve druhém klání padli Slováci pro změnu se Švédy, neprostupná severská obrana jim za celých 60 minut povolila jedinou branku. A tu vstřelil, kdo jiný než Juraj Slafkovský.

Útočník ve službách finského TPS Turku nehodlal zpomalit ani na metr. Další gól následoval proti Lotyšsku, avšak ten nejcennější a v pořadí již pátý zásah na turnaji přišel ve čtvrtfinále proti USA, když Slafkovský otevřel skóre neuvěřitelně vyrovnaného souboje, v němž se nakonec Slováci radovali až po úspěšných nájezdech.

Juraj Slafkovský



Fifth ?at #Olympics , big, strong, skilled, very engaged, put himself to scoring position, fun to watch. #nhldraft

pic.twitter.com/bWVpnLIevd — Matěj Hejda (@matej_hejda88) February 16, 2022

V pátek ráno sice svěřenci kouče Ramseyho prohráli v boji o olympijské finále (opět) s Finskem, ale i přesto stále drží naději na zisk bronzové medaile. A výkony Slafkovského se zlepšují každým zápasem. Se Švédem Wallmarkem se nyní pře o první místo v tabulce střelců, experti se navíc shodují, že trofej pro nejužitečnějšího hráče celého turnaje je hotovou věcí.

Konec krásného snu. Slováci prohráli s Finskem, čeká je zápas o bronz

„Svou hrou mě ohromil. Když jsem ho na olympiádu bral, říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby dal aspoň jeden gól. No a on se trefil snad v každém zápase,“ kroutil hlavou trenér Ramsey.

Juraj Slafkovský slaví další vstřelenou branku pod pěti kruhy.Zdroj: ČTK/AP/Matt Slocum

Slafkovský? Pořádné žhavé zboží pro blížící se draft

Je mu teprve sedmnáct let, ale na ledě už nyní působí jako zkušený mazák. Nechybí mu sebevědomí ani neskutečný tah na branku. Je rychlý jako gepard a když je zrovna v zápase potřeba, nemá problém vzít veškerou zodpovědnost na sebe.

Už když mu bylo čtrnáct, tak se s rodiči rozhodl, že uteče za hokejem do zahraničí. Jinými slovy v domácích podmínkách neměl dostatek možností pro to, aby se neustále rozvíjel. Podobný problém, jenž už se nějaký ten pátek (ne)řeší v českém hokeji. A dobře udělal.

Peking jako odraz reality. Český hokej tápe, vyhazov Pešána ale smysl nedává

„Má potenciál stát se hvězdou týmu v NHL, jednou bude moci hrát v prvních dvou formacích. Ale je před ním stále dlouhá cesta, prozradil zámořský expert Scott Wheeler.

Ano, už v létě čeká na bývalého útočníka Salcburku a dorosteneckých výběrů Hradce Králové draft NHL, na kterém bude bez debat velice žádaným zbožím. Podle skautů má místo v elitní pětici jisté, někteří dokonce mluví o jeho postavení v nejlepší trojici.

To jde však momentálně mimo myšlenkové pochody Slafkovského. „Tohle teď neřeším. Hlavně ať se domů na Slovensko vrátíme s medailí. Věděli jsme, že to bude strašně těžké, ale sen se stal realitou,“ řekl nadšeně nový národní hrdina.

Novému Hossovi fandí celé Česko-Slovensko

V historických zápisech už přeskočil současného šéfa slovenského svazu a bývalého kapitána reprezentace Miroslava Šatana, ze zámoří se mu nyní dokonce dostává srovnání k hvězdám jako je Jaromír Jágr nebo Marián Hossa. Ačkoliv drobná paralela by tu byla. To bez debat.

Jak šel čas s hokejem, pivem a platy. Padesát let s Jaromírem Jágrem

Slafkovský navíc ohromil už na loňském šampionátu, kde si svou neutichající aktivitou a geniálním přehledem o hře později řekl o symbolické hodnocení nejužitečnějšího hráče slovenského výběru. A to mu bylo teprve šestnáct let!

Do letošního ročníku v dresu Turku vlétl rovněž ve velké formě, v nejvyšší finské soutěži si už odkroutil první dvacítku zápasů a zaznamenal v nich čtyři cenné kanadské body. A když si jej zrovna zavolají na výpomoc do kabiny juniorů, nemá napříč celou tuzemskou soutěží sebemenší konkurenci.

Turnaj v Pekingu tak může být pro jeho další rozvoj naprosto klíčový. A dost možná také bude. „Jsem nesmírně šťastný, že mám takovou formu. Od trenéra jsem dostal velkou důvěru a chci být týmu prospěšný. Snad jsou na nás doma fanoušci hrdí,“ zakončil s úsměvem na rtech.

Nejen na Slovensku, ale i tady v Česku. Sousedská válka jde nyní stranou, po výbuchu národního týmu přeje bronz cílevědomému výběru trenéra Ramseyho snad úplně každý. A jméno Slafkovský bude hrát možná klíčovou roli.