Na plochu Národního stadionu stejně jako při zahájení nastoupili představitelé všech 91 zúčastněných výprav, avšak v souvislosti s přísnými protikoronavirovými opatřeními bylo sportovců méně než obvykle. Českou vlajku nesla v Ptačím hnízdě stejně jako na závěr OH 2010 ve Vancouveru rychlobruslařka Martina Sáblíková, která byla třetí v závodu na 5000 metrů.

Češi zažili nejhorší olympiádu od roku 1994. Medailové pořadí ovládli Norové

Po nástupu výprav dostali medaile nejlepší v běhu na 30 km s volným startem. Tu nejcennější si odnesli Rus Alexandr Bolšunov a Norka Therese Johaugová, oba trojnásobní vítězové her v Pekingu.

Dvě české medaile

Po řecké, čínské a olympijské hymně vrátil starosta Pekingu olympijskou vlajku Bachovi, který ji vzápětí předal starostům Milána a Cortiny. Následovala italská hymna a představení vítězné kandidatury. Na závěr ceremoniálu Bach poděkoval čínským organizátorům, dobrovolníkům, divákům i sportovcům.

"V uplynulých šestnácti dnech jsme sledovali vaše úžasné výkony. Byli jsme dojatí, jak jste se podporovali, i když vaše země rozdělují konflikty. Překonali jste tyto rozdíly a ukázali, že v olympijském společenství jsme si všichni rovni. Jsme si rovni bez ohledu na to, jak vypadáme, odkud pocházíme, nebo v co věříme. Kéž se političtí vůdci po celém světě inspirují," řekl Bach, který organizaci her označil jako mimořádnou.

Kromě Sáblíkové získala v Pekingu medaili už jen Ester Ledecká, vítězka paralelního obřího slalomu na snowboardu. Česko přitom na hry vyslalo rekordní výpravu 115 sportovců, v hodnocení zemí obsadilo se Slovenskem a Belgií dělené 21. místo.

Sáblíková chtěla končit kariéru, "nahlodal" ji Bach. Neuvěřitelné setkání, řekla

"Osobně si myslím, že to není žádný velký propadák. Taky jsme mohli třeba odjet bez medaile. K tomu je vždy blízko," řekl šéf české olympijské mise Martin Doktor. "Jsem přesvědčený, že za čtyři roky zase budeme mít borce na medaile," doplnil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Nejvíce cenných kovů vybojovalo Norsko, které díky 16 zlatým o dvě prvenství vylepšilo maximum, o něž se dosud dělilo s Kanadou a Německem. Norové v Číně vybojovali také osm stříbrných a 13 bronzových. S 37 medailemi obhájili pozici nejúspěšnější země z Pchjongčchangu. V Pekingu bylo rozdáno 109 medailových sad, o které bojovalo více než 2800 sportovců.