"Když chcete získat medaili, tak se musíte s turnajem rozloučit vítězstvím a já jsem strašně šťastný, že se nám to podařilo. Budu si to pamatovat do konce života," radoval se Slafkovský, který je hlavním aspirantem na cenu pro nejlepšího hráče turnaje. "Bylo by to jen plus, ale o tom to není. Je to o této medaili. MVP si nikdo nebude za měsíc pamatovat, ale tuhle medaili si budou lidé na Slovensku pamatovat věky," podotkl.

Hokejový zázrak, heroický výkon hráčů, píšou slovenská média k bronzu

Talentovaný útočník, který působí ve finském TPS Turku, i v posledním zápase potvrdil, že se mu na turnaji střelecky daří. Ve 24. minutě otevřel skóre nenápadnou střelou z křídla, kterou jeden ze švédských hráčů lehce tečoval a brankář Lars Johansson na ni vůbec nezareagoval. "Řekl bych to jednoduše. Když mám štěstí, tak to tam spadne i z bufetu. Já jsem dnes stál ve frontě na hot dog a spadlo to tam," smál se.

Slovensko získalo v Pekingu překvapivě bronz i přesto, že na začátku turnaje dvakrát prohrálo. V základní skupině nestačilo na Finsko a poté ani na Švédsko. "Síla týmu ale byla v tom, že jsme se od těchto porážek skvěle odrazili. Řekli jsme si, co chceme dělat lépe a odrazili jsme se. I když jsme prohráli semifinále, tak jsme věřili, že dovezeme medaili domů a nakonec ji máme," řekl Slafkovský.

Slovensko slaví historický bronz. Medaili vystřelil talent Slafkovský

Odchovanec košického hokeje je na začátku profesionální kariéry, teprve letos jej čeká draft do NHL. Úspěch na olympiádě ale nebere jen jako pozitivum pro sebe. "Není to motivace jen pro mě, ale i pro ostatní mladé hráče, kteří jsou na Slovensku a kteří se rozhodují, zda chtějí hrát hokej. Věřím, že hodně mladých kluků nebo holek se rozhodne pro hokej a budeme mít velkou základnu," přál si Slafkovský, který v sezoně 2018/19 působil v Hradci Králové.