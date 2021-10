Taková možnost bohužel existuje. Česko už zachvátila panika a lidé kupují kapalinu AdBlue daleko více než před měsícem. Čerpací stanice hlásí nárůsty prodejů v řádu desítek procent, u některých již syntetickou močovinu nedotankujete – není. Řidiči ji teď bezpečně seženou především u větších řetězců. „V současné chvíli máme od dodavatelů zajištěny dostatečné dodávky kapaliny AdBlue, takže její nedostatek na našich čerpacích stanicích nehrozí. Ceny a jejich vývoj nekomentujeme. Jako největší hráč nemůžeme našimi vyjádřeními ovlivňovat trh, hrozilo by nařčení z kartelového chování,“ komentuje situaci mluvčí sítě čerpacích stanic Benzina Orlen Michal Procházka.

Téměř totožná slova pak zazněla od mluvčího MOL Czech republik Martina Pavlíčka. „K ceně se nechceme vyjadřovat, budeme sledovat vývoj a případně budeme reagovat,“ dodává ke zdražování.

Řidiči shánějí nenahraditelnou přísadu nejen u čerpacích stanic, ale z důvodu dostupnosti, a vidiny přijatelné ceny i u internetových obchodů. „Slovo AdBlue je aktuálně nejvyhledávanější výraz na Heuréce,“ říká šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz Michal Buzek. Oproti minulému týdnu se navýšil zájem o zmíněné aditivum o 170 procent. Na Slovensku je to ale ještě mnohem více. „Nárůst kategorie se oproti minulému týdnu pohybuje dokonce nad dvěma tisíci procenty,“ prozrazuje Buzek.

Nárůst poptávky o stovky procent

Největší dodavatel autodílů, autodoplňků a autopotřeb na českém trhu Auto Kelly ze skupiny LKQ Europe, registruje nárůst poptávky o stovky procent. I přes možnosti mezinárodní skupiny se ale nedaří poptávku plně uspokojit. „Snažíme se pro své zákazníky zajistit dostatečnou zásobu z různých evropských zdrojů, jelikož LKQ Europe působí ve více než 20 evropských zemí, ale i přes tuto snahu je produktu výrazný nedostatek a první nové zboží dorazí až během příštího týdne,“ popisuje situaci mluvčí Silvie Škábová s tím, že kvůli nedostatku zboží roste i jeho cena. Ta se za poslední dva týdny téměř zdvojnásobila.

Nedostatek AdBlue na trhu způsobuje především vysoká cena zemního plynu. Toho je v Evropě málo. Plynové zásobníky jsou pro tuto část roku nejvíce vyprázdněné minimálně od roku 2009. Může za to nejen menší dodávka plynu z Ruska, ale především také letošní klimatické podmínky; v Evropě málo foukalo a také pršelo. Větrníky či hydroelektrárny tak nezajistily dostatečné množství energie. Ta musela být tak produkována především ze zemního plynu. „Což jen zpomalilo naplňování zásobníků, které byly poměrně citelně vyprázdněny kvůli loňské dlouhé zimě,“ vysvětluje člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Pomalé doplňování zásobníků se tak projevuje na zvyšování ceny plynu. Vzhledem k tomu, že syntetická močovina vzniká jako vedlejší produkt při výrobě umělých hnojiv, samostatně je velmi nerentabilní. Podniky tak omezují její výrobu jen na tu technické minimum. Učinil tak i největší evropský výrobce, slovenský podnik Duslo Šaľa spadající do českého holdingu Agrofert. Podobně situaci zatím řeší i druhý největší producent z Německa. A například třetí největší dodavatel močoviny z Polska už výrobu zcela zastavil. A pokud nedojde ke zlepšení situace na trhu se zemním plynem, hrozí kompletní zastavení výroby i na Slovensku, potažmo v Německu. To by způsobilo výpadek, a především ekonomický kolaps. Zhroutila by se silniční doprava. „Když tyto roztoky na trhu nebudou, znamená to, že všechny motory kategorie od Euro 5 a výš, které potřebují AdBlue, velmi pravděpodobně budou odstaveny,“ předpovídá šéf společnosti Duslo Šaľa Petr Bláha. V reálu se jedná o nákladní vozy, osobní automobily ale také autobusy.

Kolaps může odvrátit nejen zvýšená dodávka zemního plynu z Ruska, ke které by podle slov náměstka ruského premiéra Alexandra Novaka mělo dojít od listopadu, ale i nynější teplé počasí v Evropě, které má vydržet do konce října. Díky tomu by se mohly plynové evropské zásobníky rychleji plnit. „Pokud předpověď vyjde, nadějeme se zřejmě i citelného poklesu velkoobchodních cen plynu, což taktéž sníží pravděpodobnost kolapsu evropské výroby močoviny i nákladní dopravy,“ dodává Kovanda.

Co to je kapalina AdBlue



AdBlue vzniká jako vedlejší produkt při výrobě umělých hnojiv. Zásadní surovinou je zemní plyn. Jedná se o čirý vodný roztok, který je tvořen 32,5 procenty močovinou a destilovanou vodou.



AdBlue je nenahraditelná přísada do dieselových motorů splňující emisní normu Euro 5 a výše. Aditivum se na stojanech čerpacích stanic začalo objevovat zhruba před patnácti lety, když pro nákladní vozidla s naftovými motory začala platit emisní norma Euro 4. Po roce 2011 s příchodem normy Euro 5 se už bez ní neobešlo takřka žádné nově vyrobené užitkové vozidlo, s platností normy Euro 6 je ke svému provozu potřebují i mnohá osobní vozidla se vznětovým motorem.



AdBlue je vstřikováno do výfukových plynů. Zde pak dochází díky vysokým teplotám k přeměně močoviny na amoniak. Ten následně v katalyzátoru zajišťuje přeměnu karcinogenních zplodin oxidu dusíku na dusík a vodu (páru).



Jízda bez AdBlue možná je, ovšem aby k tomu nedocházelo, elektronika řídící jednotky toto nedovolí. Kontrolka oznamující doplnění močoviny dá o osobě vždy s dostatečným předstihem vědět. Jak postupně ubývá, četnost upozornění se zvyšuje. Pokud řidič močovinu nedoplní, motor již nenastartuje. Někdy stačí pouze dolít AdBlue a řidič může pokračovat, v některých případech je ovšem nutné nechat odvézt automobil do autorizovaného servisu.



Dopravní experti doporučují močovinu dolévat vždy, pokud se na palubní desce rozsvítí kontrolka. Pokud vyrážíte na delší cesty jako například do zahraničí, je vhodné doplnit nádrž na maximum. Ubudou vám tak starosti se sháněním.

Zdroj: ÚAMK, Wikipedia