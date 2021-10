„Zvýhodněná sazba je ale často limitována dobou či objemem,“ podotýká ekonom společnosti Partners Martin Mašát. „Jestliže v oblasti hypotečních úvěrů banky cítí tvrdý tlak konkurence a musí se hodně ohánět, aby obstály v džungli plné dravců, pak oblast spořicích produktů bych označil za nedělní siestu na pláži s koktejlem v ruce,“ říká s nadsázkou místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim.

Podle analytika Fincentrum & Swiss Life Select Jana Macka necítí peněžní ústavy potřebu vyjít vstříc střadatelům také proto, že jsou nyní „nacpány“ hotovostí v rekordním objemu. „První banky ale již sazby zvedly,“ uvedl Macek.

Kupříkladu Trinity Bank tak pro nově zřízené účty nabízí úrok 1,58 procenta, starší vklady úročí jen na 1,08 procenta. Banka Creditas zvýšila úrok na 1,3 procenta pro vklady do výše 350 tisíc korun. S různými omezeními a výhradami pro různé klienty zvýšily své sazby u spořicích účtů také třeba Hello Bank a J&T Banka, brzké zvýšení sazby naznačila také Air Bank.

Lepší podmínky u termínovaných vkladů

Ještě lepší výnosy než banky aktuálně nabízejí družstevní záložny, takzvané kampeličky. Kupříkladu Spořitelní družstvo Ney úročí roční termínované vklady na 2,1 procenta. Družstvo Artesa nabízí spořicí účet na 1,7 procenta, tříletý termínovaný vklad dokonce na 2,5 procenta. A také kampeličky již počítají se zvýšením úročení. „Dá se říci, že záložny jsou stále v oblasti úroků z vkladů vstřícnější než banky,“ řekl předseda prezídia Asociace družstevních záložen Gabriel Kovács.

O něco lepší podmínky než dosud odborníci očekávají u termínovaných vkladů. „Už dnes lze u některých bank dosáhnout na sazbu termínovaného vkladu převyšující dvě procenta ročně,“ uvedl analytik Macek. „Čekal bych, že v průběhu prvního pololetí příštího roku se k tomuto cíli přiblíží většina trhu,“ prohlásil.

Ekonom Mašát očekává, že i kdyby centrální banka svou základní sazbu zvýšila až ke dvěma procentům, spořicím účtům se úrok zvedne nanejvýš o půl procenta. K tomu je ale třeba počítat s daní, která „ukousne“ 15 procent z případných výnosů. „Při blížící se inflaci přes pět procent tedy není smysluplné používat bankovní účty pro dlouhodobější držení peněz, protože jejich reálná kupní síla bude velice rychle klesat,“ míní Mašát.

Profesionálové připomínají, že na spořicích účtech má smysl držet pouze minimální rychle dostupnou finanční rezervu. „Pro dlouhodobější cíle je výhodnější použít jiné produkty. Největších výnosů lze dosáhnout pomocí investičních fondů,“ tvrdí Macek z Fincentra. Dobrou variantou zhodnocení stále zůstává také stavební spoření. „Přestože to už není, co to bývalo, pořád je pokládám za rozumný produkt pro drobné střadatele,“ prohlásil Eim z Gepard Finance. „Ideálně uzavřené v rámci nějaké akce bez poplatku,“ dodal.