„Podal jsem trestní oznámení vůči společnosti Bohemia Energy a jejím majitelům. Zejména kvůli možnému nabízení služeb v době ukončování obchodní činnosti nebo účelovému převádění majetku," sdělil. Trestní oznámení Havlíček podal jako ministr průmysl a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce společně s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) snížit zálohy za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance, a to v listopadu o 50 procent z původně vyměřené zálohy, v prosinci o 40 procent. V dalších měsících by již lidé platili plnou výši zálohy. Ministerstvo ladí s úřadem a dodavateli poslední instance způsob provedení, definitivně by měl být znám ve středu, řekl dnes ČTK ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci.

Ve hře je podle Havlíčka memorandum s dodavateli poslední instance. "Což by byla varianta rychlá," řekl Havlíček. Podle něj existuje šance, že se MPO s dodavateli domluví. Šlo by tak o nelegislativní variantu. Druhou možností je snížení záloh na základě vyhlášky, kterou připraví ERÚ.

Vysoké zálohy, které museli lidé zaplatit v říjnu, již podle Havlíčka nejde změnit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, podle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas. Snížení záloh by mělo být definitivně schváleno do 15. listopadu.

Společnost innogy je připravena na snižování záloh klientům v režimu DPI v listopadu a prosinci. Tento krok částečně umožní zrušení platby DPH, o kterém rozhodlo ministerstvo financí pro tyto dva měsíce, nižší aktuální spotřeba u odběratelů zemního plynu vlivem teplého podzimu a pokles cen na velkoobchodních trzích v posledním týdnu, uvedla dnes společnost v tiskové zprávě.

Kromě ministra také SPD

Podání trestního oznámení dnes oznámilo i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), a to na majitele společnosti a členy jejích orgánů. Také podle hnutí se mohli svým jednáním dopustit podvodu.

Hnutí podá trestní oznámení ještě v úterý prostřednictvím svého právního zástupce. "Firma Bohemia Energy přivedla statisíce občanů do existenčních problémů. Ze strany společnosti docházelo až do současnosti k uzavírání smluv i přes skutečnost, že není schopná plnit své závazky vůči odběratelům, čímž je uváděla v omyl za účelem vytvoření majetkového prospěchu," sdělila mluvčí SPD Barbora Šťastná.

Skupina Bohemia Energy ukončila činnost v polovině října a kolem 900 tisíc jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích.

Podle analytického týmu Pirátů se v říjnu majitel společnosti Jiří Písařík s manželkou Hanou pokusili přesunout některé své nemovitosti v hodnotě stovek milionů korun na virtuální firmy. Městský soud v Praze podle Pirátů předběžným opatřením před několika dny některým převodům, které by mohly ohrozit odškodnění klientů, zabránil.