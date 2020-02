Firma ČEZ měla k 23:00 bez elektřiny 25 tisíc odběrných míst a distribuční síť E.ON po 18:00 přes 33 tisíc domácností.

Co vše způsobila bouře Sabine



* silný vítr v Česku odpojil od elektřiny více než 300 tisíc odběratelů

* celkový počet výzedu hasičů se vyšplahal na 5018 zásahů

* na Snežce vítr dosahoval rychlosti až 180 km/h

* na řadě míst popadané stromy zastavily vlakovou dopravu

* některá města zavřela zoo, parky i hřbitovy

* byly zrušeny některé vlakové spoje Praha - Berlín i některé lety z Letiště Václava Hlavla

* na Sokolovsku zemřel člověk

* na Prachaticku pád stromu zranil člověka

* na dálnici D10 se za jízdy převrátil kamion



Infolinky



ČEZ distribuce - 800 850 860

O aktuální situaci s dodávkou elektřiny se můžete informovat zde na www.bezstavy.cz

Online reportáž Orkán Sabine v Česku Celá on-line reportáž ZDE

Kvůli následkům silného větru zemřel řidič osobního auta u Nové Vsi na Sokolovsku. K havárii podle zveřejněných snímků došlo v místě, kam spadl strom, řidič potom prorazil svodidla a sjel ze srázu. Silnice je zcela uzavřená. „Prozatím není jasné, zda strom spadl přímo na vozidlo, nebo zda došlo k dopravní nehodě vlivem nárazu do stromu. S největší pravděpodobností vozidlo vlivem pádu stromu sjelo mimo komunikaci a převrátilo se na střechu,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí s tím, že policie okolnosti nehody dál vyšetřuje.

Karlovarský kraj - Na silnici č. 230 u Nové Vsi na Sokolovsku došlo zřejmě vlivem zhoršených povětrnostních podmínek ke smrtelné dopravní nehodě. Na místě všechny složky IZS. Komunikace bude po dobu vyšetřování nehody zcela uzavřena. pic.twitter.com/Fqa6lB6aNL — Policie ČR (@PolicieCZ) February 10, 2020

Bouře síly orkánu nedosáhla, tvrdí meteorolog

Ačkoliv bouře způsobila na mnoha místech Česka rozsáhlé škody, podle meteorologů síly orkánu nedosáhla. "V Česku vál silný vítr až vichřice na horách, ale orkán to nebyl. Orkán musí mít rychlost větru nad třicet metrů za sekundu, a to nedosáhl. Průměrná rychlost znamená minimálně deset minut foukat silou nejméně 30 metrů za sekundu (108 kilometrů v hodině), to jsme na žádné stanici nezaznamenali. Nárazy jsou jiná věc, to je pouze krátkodobé zesílení," uvedl pro ČTK meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pavel Šimandl.

Kalamita v pěti krajích

Kvůli hromadění poruch na elektrickém vedení museli energetici vyhlásit kalamitní stav v deseti krajích ze 14. Kolem 23. hodiny pak skupina ČEZ kalamitu odvolala pro kraje Karlovarský, Ústecký, Pardubický, Královéhradecký kraj v okresech Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou. Dále je odvolán kalamitní stav ve Středočeském kraji v okresech Beroun, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník a Liberecký kraj v okrese Česká Lípa.

Kalamitní stav tak trvá v Plzeňském kraji okrese Klatovy, Libereckém kraji v okresech Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, dále ve Středočeském kraji v okresech Benešov, Kladno, Kolín, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ. Dále v Královéhradeckém kraji v okresech Náchod a Trutnov a v kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod.

„Aktuálně zůstává Libereckém kraji bez elektřiny na pět tisíc odběrných míst bez elektřiny, ve Středočeském kraji 4800 odběratelů, v Královehradeckém kraji přes 6500 odběratelů, v Plzeňském kraji 2500 odběratelů. Situace o ostatních regionech se stabilizuje a dostává se do normálu," uvedla krátce po 23. hodině mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Kolem 20. hodiny bylo nejvíce míst bez elektřiny ve Středočeském kraji (24 tisíc) a v Královehradeckém kraji (21 tisíc).

V Libereckém kraji bylo kolem 20. hodiny bez elektřiny na pět tisíc odběrných míst, ve Středočeském kraji 4800 odběratelů, v Královehradeckém kraji přes 6500 odběratelů, v Plzeňském kraji 2500 odběratelů. Situace o ostatních regionech se stabilizuje a dostává se do normálu.

E.ON hlásí k 19. hodině na svém distribučním území více než 33 tisíc domácností bez proudu. Na vedení vysokého napětí eviduje přes 80 poruch.

Kalamitní stav na jihu Čech sice podle E.ONu trvá, ale počet domácností bez proudu tu klesá. "Momentálně jich je zhruba 9500 tisíce," uvedla kolem 19. hodiny mluvčí E.ON Martina Slavíková. Nejvíce je podle ní stále zasaženo Českokrumlovsko, kde je bez elekřiny 5800 domácností. Poruchy přibyly na Táborsku, kde je bez proudu 3400 domácností, a Zlínsku, kde se bez elekřiny musí obejít asi 5200 domácností. Práce v terénu E.ON ukončil v 19:00 a bude pokračovat brzy ráno. "Přes veškeré naše úsilí to vypadá, že některá místa zůstanou bez elektřiny i přes noc, a to zejména na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku," říká Martina Slavíková.

Na Vysočině zůstalo bez dodávek asi 6900 jejich odběratelů, E.ON zde vyhlásil kalamitu k 19. hodině. Firma má zákazníky na většině území kraje vyjma Havlíčkobrodska, kde společnost ČEZ Distribuce vyhlásila kalamitní stav už k 16:00. Bez dodávek energie zůstalo tam asi 5000 domácností.

Situace se naopak uklidnila v kraji Karlovarském, Olomouckém a Ústeckém. V Plzeňském kraji zbývá připojit ještě na 10 tisíc odběrných míst a v Libereckém 17 tisíc.

Škody po bouři dosahují desítek milionů. Nejvíce jde o zničené střechy a okna Přečíst článek ›

"V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet, subdodavatelské firmy. Všichni se snaží obnovit dodávky elektřiny co nejdříve. Příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, dochází k přetrhání vodičů, ulomení izolátorů," uvedla v pondělí odpoledne Holingerová.

V Ústeckém kraji se pomalu daří obnovovat dodávky elektřiny. Poruchy jsou na 23 vedeních vysokého napětí. Bez elektřiny je osm tisíc odběrných míst.

V Libereckém kraji ČEZ v pondělí večer evidoval 37 poruch na vedeních vysokého napětí a bez elektřiny bylo na 17 tisíc odběratelů. Bez elektřiny jsou lidé hlavně na Českolipsku a Semilsku, výpadky dodávek jsou ale také v Podještědí a v oblasti Jizerských hor.

Česká pošta musela kvůli bouři Sabine a následnému přerušení dodávek elektrického proudu omezit provoz u zhruba stovky z 3200 poboček. S výpadky energie se potýkaly i desítky základnových stanic mobilních operátorů.

Krizový štáb

V Karlovarském kraji bylo kvůli silnému větru 17 tisíc lidí bez elektřiny. Výpadky se týkají 33 obcí v kraji. Kvůli poškozenému vedení zasedal i krizový štáb ČEZ a vyhlásil na území Karlovarského kraje kalamitní stav. ČTK to řekla mluvčí krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Na Moravě se řeší poruchy především v Olomouckém kraji, ČEZ zde evidovala sedm tisíc odběratelů bez elektřiny. VÍCE ZDE. Energetici už většinu závad odstranili, řekl krátce před 12. hodinou ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Na jižní Moravě odpoledne a v podvečer citelně přibylo lidí bez elektřiny. I zde E.ON kolem 21. hodiny vyhlásil kalamitní stav. Zatímco okolo 15:00 jich bylo ani ne 2000, kolem 19:00 už jich bylo 16 tisíc na Břeclavsku, Znojemsku, Vyškovsku i Blanensku. Ve tmě se ocitlo například celé centrum Břeclavi. Opravy v terénu navíc energetici večer již ukončili a budou pokračovat až ráno za světla, uvedla v tiskové zprávě mluvčí společnosti E.ON Slavíková.

Jihomoravští hasiči evidují od dnešního rána zhruba do 19:00 přes 140 výjezdů k událostem souvisejícím se silným větrem, především k popadaným stromům či uvolněným střechám, nic vážnějšího nezaznamenali. Začalo jich přibývat až v odpoledních hodinách, kdy začalo znovu foukat. Nejčastěji zasahovali na Blanensku, řekl ČTK mluvčí hasičů Petr Příkaský. Události jsou bez zranění.

Tisíce lidí byly po ránu bez proudu také v okrajových částech Prahy, nejhorší situace byla v Kolodějích. Dodávky proudu tam už ale byly plně obnoveny. ČTK to dopoledne řekl mluvčí PRE Petr Holubec. Spadl podle něj jeden z mála sloupů venkovního vedení, který firma má. Odpoledne podle Holubce firma zásadnější poruchy zatím nezaznamenala, většina elektrického vedení je v hlavním městě pod zemí.

Co dělat při vichřici:

Na Sněžce vítr o rychlosti 180 km/h

Na Sněžce dnes ráno vítr dokonce dosáhl rychlost až 180 kilometrů za hodinu. Na dalších místech na horách se rychlost větru přiblížila 130 kilometrům za hodinu. Na twitteru to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). I v nížinách se rychlost větru dostala vysoko, v nárazech činila podle meteorologů asi 100 kilometrů za hodinu. Nejezdí tak ani kabinovou lanovka na Sněžku.

Zavřené zoo, parky i hřbitovy

Některá města preventivně uzavřela místa, kde jsou vzrostlé stromy a hrozí jejich pád. Například Mladá Boleslav prostřednictvím městské policie uzavřela park Štěpánka, les v lokalitě Na Radouči a městské hřbitovy. "Vedení města doporučuje obyvatelům, aby, pokud nemusí, nevycházeli v pondělí mezi 5. a 10. hodinou dopolední ven," uvedlo město na svém webu.

Vítr, který podle informací České televize na některých místech Prahy dosahuje rychlosti až 80 km/h a dál sílí, uvolňuje plachty, zábradlí a poškodil také plastový přístřešek. Zavřená proto zůstane i zoo v hlavním městě.

Lidé se dnes nedostanou ani do obou zoologických zahrad na severu Čech. Omezení provozu se týká zooparku v Chomutově a zoo v Děčíně, která je umístěna v lesoparku a hrozí tu tak nebezpečí pádu stromů. Zavřená zůstanou i další zoo v republice, jako například v Hluboké nad Vltavou.

V Brně už preventivně uzavřeli městské parky a hřbitovy. Volně přístupné parky jsou označeny varovnými cedulemi a bílou páskou. VÍCE ZDE

V souvislosti s řáděním tlakové níže Sabine vyzvala Správa Národního parku České Švýcarsko návštěvníky, aby raději svou návštěvu odložili na jindy. "Na základě varování vydaného Českým hydrometeorologickým ústavem žádáme návštěvníky, aby ve dnech 10. a 11. února z důvodu silného větru nevstupovali do lesa v Národním parku České Švýcarsko, a to ani po značených turistických cestách. Hrozí nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí," uvedla správa parku ve svém prohlášení.

Komplikace v dopravě

Na železnici byla ještě před 9. hodinou ranní přerušena doprava na třech desítkách úseků tratí. Potíže byly hlavně v Čechách, například mezi Klatovy a Plzní, Chebem a Plzní, na tratích kolem Českých Budějovic, ale některé tratě uzavřel vítr i na Moravě.

Situace na železnici v ČR se po poledni zlepšila a podle informací na facebooku Správy železnic byl přerušen provoz jen na 16 úsecích. Po 13:00 však došlo k dalším uzavírkám tratí.



Aktuální polohu vlaků najdete ZDE

Následky silného vichru, který přinesla bouře Sabine, zkomplikovaly Středočechům dopravu dokonce ještě předtím, než živly podle předpokladů meteorologů měly udeřit v plné síle. Potíže nejen na silnicích, ale i na železnici se objevovaly už uprostřed noci na pondělí.

Asi největší potíže v železniční dopravě ve středních Čechách nakonec po ránu přinesl malér v pražských Vršovicích, a to porucha zabezpečovacího zařízení. Ta poznamenala provoz hned osmi příměstských, ale i dvou rychlíkových linek. Některé vlaky musely zkrátit svou trasu, další jely odklonem mimo stanice Vršovice a Strašnice. Omezení spojené i s nedostatkem souprav cestující pocítili především v podobě zpoždění, jež se vyšplhalo až na desítky minut.

V autobusové dopravě se v časných ranních hodinách vyskytlo několik komplikací kvůli stromům bránícím průjezdu několik potíží – například u Prahy v Psárech, na Kladensku u Slatiny, v Dobříši či u Nučic na Praze-západ. Přineslo to zpoždění, ale ne přerušení dopravy.

Silný vítr způsobil problémy i na dálnicích, hlavně na D3 a D5. "Popadané stromy nebo větve, ale dopravu neblokují. Žádné dopravní nehody. Celá dálniční síť je v plynulém provozu," sdělil na twitteru mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

V Karlovarském kraji byl v noci na dnešek kvůli větru přerušen provoz na některých regionálních tratích. "V noci jsme vyjížděli ke 14 událostem. Šlo hlavně o popadané stromy. Před 06:00 ale začalo foukat silněji a výjezdy jsou nyní jeden za druhým," uvedl mluvčí krajských hasičů Jiří Markusek. Provoz byl v noci zastaven na trati Mariánské Lázně - Bečov - Karlovy Vary. Podle webu Českých drah stojí i trať Vojtanov - Bad Brambach, nepojedou i vlaky z Chebu na Norimberg a z Aše do Hofu.

Mezi Šlulknovem a Velkým Šenovem v Ústeckém kraji osobní vlak zastavil těsně před spadlým stromem, trať tedy byla neprůjezdná. Omezení platí také v mezinárodní dopravě.

Provoz na trati z Liberce do Hrádku nad Nisou byl dopoledne obnoven. "Vlaky budou z bezpečnostních důvodů jezdit sníženou rychlostí. Z tohoto důvodu bude docházet ještě ke zpožděním," informoval dopravce Die Länderbahn. Zprovozněná už je i silnice do Kryštofova Údolí, řidiči by si ale měli dát pozor na zbytky popadaných stromů a větví na krajnici.

Nejhorší situace zůstává v Jihočeském kraji, kde od rána nejezdí vlaky z Českých Budějovic. Správa železnic rozhodla o zastavení provozu na následujících tratích, a to až do odvolání: Protivín - České Budějovice, České Budějovice - Veselí nad Lužnicí, České Budějovice - České Velenice, České Budějovice - Český Krumlov, České Budějovice - Horní Dvořiště a Veselí nad Lužnicí - České Velenice. K 23. hodině byla zprovozněna pouze trasa České Budějovice - Tábor.

Přestože počet odběrných míst bez proudu klesá, stále není jisté, zda se všechny poruchy podaří odstranit během dnešního dne.

Kvůli silnému větru v regionu od rána zasahují hasiči. Většinou odstraňují polámané a vyvrácené stromy. Od rána likvidovali více než 700 událostí, informovala na webu jejich mluvčí Vendula Matějů.

"Kvůli povětrnostním podmínkám je uzavřen obvod České Budějovice od 07:20 a zatím nevíme, kdy tam bude provoz obnoven, protože vítr tam fouká opravdu velmi silně," uvedla také pro ČTK mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová.

Zrušené vlaky do Berlína

Kvůli silnému větru na území Německa nepojedou dnes celý den některé vlaky na trase Praha - Berlín. Vlaky budou mimořádně končit v Děčíně. Opatření přijal německý dopravce Deutsche Bahn Fernverkehr AG, informoval web Českých drah.

Ve směru Praha - Berlín bude vlak EuroCity (EC) 178 jezdit pouze v úseku Praha hlavní nádraží - Děčín hlavní nádraží, kde jízdu ukončí. Cestující mohou využít spoj EC 176, který pojede bez omezení. Vlak EC 171 ve směru Berlín - Praha pojede v úseku Drážďany hlavní nádraží - Praha hlavní nádraží, v úseku Berlín hlavní nádraží - Drážďny hlavní nádraží vlak nepojede. V úseku Hamburg-Altona - Děčín hlavní nádraží vlak také nepojede. Vyjede až v Děčíně směrem na Prahu a dále na Budapešť.

Zranění a popadané stromy

Na Prachaticku pád stromu zranil jednoho člověka. "Zde je jedna zraněná osoba," oznámili jihočeští hasiči na webu. Podle policie se jednalo o lehké zranění.

Pád stromu zranil i cizinku v rekreační oblasti u Doks na Českolipsku nebo patnáctiletého chlapce a o rok mladší dívku v pražských Klánovicích.

Silný vítr má na svědomí zraněné také v Moravskoslezském kraji. Hasiči zasahovali u tří dopravních nehod, kde osobní automobily narazily do spadlých stromů. „Evidujeme dva zraněné řidiče. Nehody se staly v pondělí ráno ve Studénce, Dolních Tošanovicích a v Hukvaldech,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku vítr převrátil nákladní auto s vlekem, nehoda zcela zablokovala dopravu.

Nejvíce popadaných stromů likvidovali hasiči v noci na dnešek v Plzeňském kraji na Klatovsku, Domažlicku a jižním Plzeňsku a v několika případech zasahovali i na Tachovsku a Rokycansku.

Tři čtvrtě hodiny po poledni se v pondělí za jízdy v silném vichru převrátil kamion mířící po dálnici D10 od Prahy směrem na Turnov. K nehodě, jež se obešla bez zranění, došlo na 49. dálničním kilometru kousek za úrovní Kosmonos; U Letadla pod vrchem Baba. Místo nehody zůstalo sice průjezdné, nicméně překocenou nákladní soupravu bylo možné bezpečně objet pouze levým jízdním pruhem.

Zavřená škola

Škola v Přimdě na Tachovsku už vyhlásila na pondělí ředitelské volno. "Z důvodu blížícího se orkánu Sabine, který má v neděli 9. února 2020 večer zasáhnout Českou republiku, bude v pondělí 10. února 2020 ředitelské volno," uvádí na svých stránkách Základní škola v Přimdě.

Právě Přimda a její nejbližší okolí bylo nejvíce postiženým místem v tachovském okrese v září 2018. Tehdy vichřice odnesla střechu samoobsluhy, kterou odhodila na sousední panelák. Kromě toho vyvrátila stovky stromů v okolí Přimdy. Kalamitní polomy se podařilo kompletně odstranit až v polovině následujícího roku.

Společnost ČEZ vyhlásila pro své zaměstnance pohotovost. V případě nastalých poruch bude počet pracovníků v terénu, na dispečinku a v call centrum ihned navýšen. V pohotovosti jsou také subdodavatelské firmy. Společnost přistoupila ke zrušení plánovaných prací (odstávek elektřiny) na pondělí 10. února a úterý 11. února z důvodu potřeby uvolnit maximum kapacit interních i externích pro likvidaci následků orkánu.



Informace o aktuální situaci budou k dispozici na www.cezdistribuce.cz případně na www.bezstavy.cz

Sabine, nebo Ciara?

V Německu se bouře jmenuje Sabine, v Británii, Nizozemsku nebo Irsku Ciara. Agentura DPA v této souvislosti píše, že od roku 2002 si lidé mohou názvy tlakových níží a výší za poplatek "rezervovat" u Ústavu meteorologie berlínské Svobodné univerzity.

Objednat si jméno pro tlakovou výši stojí asi 356 eur (8913 korun), pro níži necelých 237 eur (5934 korun). Letos nesou níže ženská jména, název současné bouře pochází od jisté Sabine Kaufmannové. Žádné podrobnosti o ní meteorologický institut Svobodné univerzity nezveřejnil.