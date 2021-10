„S Adamem Vojtěchem jsme se dohodli, že žáci nebudou mít ve třídách respirátory a zároveň, že neočkovaní učitelé je budou muset mít i po dobu výuky,“ uvedl Plaga na twitteru. „Bude také realizováno cílené testování neočkovaných žáků po podzimních prázdninách v okresech, kde je incidence nad 300 na 100 tisíc,“ řekl. Vojtěch pak na twitteru upřesnil, že testovat se bude 1. a 8. listopadu. Ve kterých okresech to bude, ministerstvo zdravotnictví ještě vyhodnotí. Jeho náměstkyně Martina Vašáková jmenovala jako pravděpodobné Ostravu, České Budějovice či Přerov.

Vojtěch původně navrhoval daleko přísnější opatření. Podle plánu ministerstva zdravotnictví měli roušky během výuky nosit povinně všichni žáci starší 12 let, a to v regionech, kde bude covidová situace nejhorší. Návrh však narazil na odpor ze strany Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) a ministerstva školství.

„Debata ke školám začala už v pondělí. MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace - pozn. red.) navrhuje testování, ministerstvo zdravotnictví naopak nošení roušek. Máme tady různé názory a já jsem požádal pana ministra, aby urychleně uspořádal setání odborníků,“ doplnil ve středu premiér Andrej Babiš. Dnes proto zástupci ministerstev o opatřeních ve školách znovu jednali. V pondělí by se jimi pak měla zabývat vládní rada pro zdravotní rizika a měla by je schválit vláda.

Podle Vašákové se ministerstvo zdravotnictví kloní k tomu, aby se opatření týkala hlavně regionů s vysokým výskytem covidu-19. Jedno z takových opatření má podle ní být právě otestování dětí na covid-19 po návratu z podzimních prázdnin. "Pak jsme se dohodli také nad tím, že plošné testování žádné zavádět nebudeme," řekla. Školy si podle ní budou moct vybrat, zda si zvolí antigenní test nebo přesnější PCR testování s výsledkem z laboratoře. Žáci by do výsledku testu měli mít nasazený respirátor, sundat by ho měli až poté, co pozitivní jedinci odejdou do izolace, dodala.

Původně ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že na konci října budou další tři kola testování podobně jako na začátku školního roku. V předešlých dnech své stanovisko změnilo a tvrdilo, že testování není potřeba.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), která dříve byla poradním orgánem ministerstva, o víkendu navrhla, aby se testovalo ve školách lokálně v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Doporučila testovat jen žáky a studenty, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19.

Čísla stoupají

Počty nakažených v uplynulých týdnech soustavně rostou. Za poslední dva dny dokonce laboratoře odhalily pokaždé více než tři tisíce nových případů, tedy zhruba dvakrát více než před týdnem. Hospitalizováno je aktuálně 726 pacientů s covidem, nejvíce od letošního května.

Za hlavní nástroj v boji proti pandemii odborníci i nadále považují očkování. Od začátku října podle ministerstva zdravotnictví tvoří neočkovaní lidé tři čtvrtiny všech nově nakažených a dvě třetiny hospitalizovaných.