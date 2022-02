„Předpoklad vypsání výběrového řízení je během následujících týdnů. Pokud proběhne bez větších prodlení, budou práce zahájeny na podzim letošního roku přípravou území,“ potvrdil Deníku mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Podívejte se na přehled úseků D1, které letos čeká stavební ruch.

16.–20,8. km: Všechromy–Mirošovice

Silničáři již nejvytíženější dálniční úsek v Čechách opravovali před třemi lety. Neobešlo se to bez dlouhých kolon. A s dopravními komplikacemi se počítá i tentokráte.

S pracemi, kdy by silničáři měli tentokráte „hrábnout“ mnohem níže do podloží, by se mělo začít v červnu. Omezení potrvají až do srpna roku 2023. Během stavby bude sice zachován provoz 3+3 jízdní pruhy, ale ty budou zúžené. Náklady se vyšplhají na 418 milionů korun.

23.–27. km: most Šmejkalka

Jeden z nejstarších mostů na dálnici D1 se modernizace nedočkal. Až letos. Plánovaná rekonstrukce za téměř 1,4 miliardy korun by měla začít v červnu letošního roku. Při ní dojde ke kompletní výměně nosné konstrukce. Naopak zachovány zůstanou spodní oblouky, které čeká "pouze" sanace.

Nicméně je možné, se termín zahájení posune. ŘSD totiž prodloužilo termín podání nabídek z 24. února až na konec března. Důvodem jsou technické dotazy od firem na zakázku. Po opravě bude mimo jiné možné rozšířit provoz na tři pruhy v každém směru.

52. km: odpočívka Střechov

Koncem dubna chtějí silničáři začít s rozšiřováním, a především s celkovou modernizací odpočívky Střechov. Investice za téměř 130 milionů korun si vyžádá kompletní obměnu zdejších silničních povrchů.

Počet parkovacích míst pro kamiony se rozšíří ze současných 42 na 98. Zvýše se i počet odpočinkových míst pro osobní vozy a pro nejmenší cestovatele bude k dispozici dětské hřiště. Na odpočívce se v budoucnu počítá s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Zrekonstruované parkoviště by mělo být k dispozici ke konci letních prázdnin.

76,5. km: oprava mostu u vodní nádrže Švihov

V přípravě je oprava mostu č. ev. D1-075.1 přes vodní nádrž Švihov. Práce by měly odstartovat podle mapy ŘSD v dubnu a potrvat do října. Bližší informace zatím ŘSD nezveřejnilo.

117. km: rekonstrukce mostů

ŘSD plánuje opravy přesypaných mostů č. ev. 151 a 152 u obce Měšín. Práce začnou podle interaktivní mapy ŘSD v dubnu a potrvají do září. Jak se oprava a zda vůbec dotkne provozu na dálnici, web neuvádí.

194,5.–196. km: Exit Brno centrum – Exit Brno jih

Nejvytíženější dálniční úsek v Česku, kudy denně projede přes 70 tisíc vozidel a je již dávno za hranicí své kapacity, se dočká rozšíření na šest pruhů. Práce by měly začít na podzim letošního roku: pokud výběrové řízení proběhne bez větších prodlení. Největší komplikace se tu očekávají o letní sezonu. U Exitu 194 se napojují řidiči jedoucí třeba z jižní Moravy či z Vídně. Na Exitu 196 se na dálnici D1 pro změnu napojuje další silniční tepna: D2 vedoucí do Bratislavy.

„V každé fázi výstavby bude zachován režim dopravy 2+2 (2 zúžené jízdní pruhy pro každý směr, šířky pruhů 2,75 m + 3,25 m, pozn.red.). V rámci stavby nebudou stanoveny žádné objízdné trasy, doprava bude stále vedena po dálnici D1,“ dodává mluvčí ŘSD Jan Studecký.

204.–261. km: od Šlapanice po Kroměříž–Bílany

Ve zmíněném úseku začnou opravy vybraných úseků dálnice od dubna. Týkat se budou především mostů (D1-264;D1-263). S dopravním omezením je třeba počítat až do listopadu.

271.–282. km: nový úsek Říkovice – Přerov sever

Dlouho očekávanou stavbu chybějícího úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem chce ŘSD zahájit ve druhé polovině letošního roku. Po novém úseku by se pak řidiči měli projet v roce 2026. Alespoň to vyplývá ze zveřejněných údajů v interaktivní mapě ŘSD. Nový úsek vítají především Přerovští. Vozidla z D1 musí nyní projíždět městem. Nový úsek bude pro ulice Přerova znamenat úlevu od tisíce aut. Předpokládaná cena stavby je stanovena na 6,75 miliardy korun bez DPH.

Zda ale nakonec k realizace letos dojde, není jisté kvůli nepravomocnému stavebnímu rozhodnutí. „Proti vydanému stavebnímu povolení bylo podáno sedm rozkladů a stavební povolení tedy nenabylo právní moci. Podané rozklady nyní řeší rozkladová komise Ministerstva dopravy. V rámci výběrového řízení na zhotovitele bylo podáno pět nabídek, hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Stavbu je možné zahájit až po zisku pravomocného stavebního povolení a podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem,“ doplňuje mluvčí ŘSD Jan Studecký.

289. km: nové čerpací stanice

Na odpočívce Osek, a to na obou stranách dálnice, by měly vyrůst čerpací stanice. Zda stavba začne v letošním roce, není zřejmé. „Aktuálně se soutěží,“ podotýká mluvčí ŘSD Jan Studecký.

296.–341,5. km: oprava dálnice

Soubor prací na zmíněném úseku za předpokládanou částku 448 milionů korun bez DPH by měl odstartovat v květnu. Vyměněn by měl být nejen povrch dálnice, jelikož jsou tu četné výtluky a nerovnosti, ale sanováno bude i podloží.

Kromě toho vzniknou nové přejezdy středního dělícího pásu, upraveno bude vedení nízké napětí a dojde k zajištění sesunutého svahu na 316. km. Práce by měly skončit v říjnu.

331,5. km: oprava mostu D1 (402.2)

Oprava mostu za Exitem Hladké Životice přes komunikace obce Kujavy by měla začít v září. Ukončení rekonstrukce je v plánu na listopad.

Další rychlonabíječky



Pokračuje také příprava okolí dálnice na elektromobilitu. V loňském roce instaloval ČEZ ve dvou lokalitách u dálnice D1 pět výkonných dobíjecí stanic pro elektroautomobily. A to na 6. kilometru D1 v Průhonicích ve směru na Brno. Poté na 66. kilometru u McDonald´s Loket. V těchto lokalitách lze nabíjet elektromobil výkonem 150kW, což je třikrát rychleji než u běžných dobíjecích stojanů.



Nižším výkonem lze v tuto chvíli sice dobíjet například na 90. km (Humpolec), 145. km (Velké Meziříčí), 178. km (Ostrovačice) nebo 216. km (Rousínov), ale to by se mohlo změnit. Záležet bude na zájmu řidičů. „Stanice jsou koncipovány tak, aby umožnily budoucí navýšení výkonu,“ říká mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier.