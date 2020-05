"Jdeme po vzoru západních zemí, kde v současnosti kladou větší důraz na nejčastější prohřešky, jako je nevěnování se řízení kvůli telefonování, vysoké překročení rychlosti, alkohol za volantem. Přísněji se tak postihuje záměrné porušování předpisů, kdy cílem je vyloučit takzvané piráty silnic z provozu. Bodový systém má působit preventivně a být pro řidiče srozumitelný," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Bodový systém tak bude mít tři bodové sazby, konkrétně za dva, čtyři a šest bodů, které budou udělovány podle závažnosti přestupků. Původně ministerstvo navrhovalo pouze dvě sazby, po připomínkách ostatních resortů, úřadů a veřejnosti však nakonec ponechalo v systému i dvoubodovou hranici například u překročení rychlosti o více než deset kilometrů za hodinu (km/h) a méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.

U bagatelních prohřešků, jako je například špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do deseti km/h se nově má snížit maximální pokuta o 500 korun na 1500 korun. Policie navíc může tyto přestupky řešit i domluvou. Naopak u nejzávažnějších přestupků může řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky. Zároveň se u přestupků, jako je například nepovolené vjetí na železniční přejezd, zvýší i pokuty z 5000 na 25 tisíc korun.

Řidičský průkaz na zkoušku

Novinkou bude mimo jiné řidičský průkaz na zkoušku, řidičům do dvou let od získání oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Zavedena bude také povinnost řidiče nosit reflexní vestu při vystoupení z auta do vozovky při nouzovém stání i v obci, nově bude výslovně zakázáno také parkovat na chodníku. Jedním z návrhů, který by měl zejména v Praze zrychlit vyřizování přestupků je také přesunutí agendy z magistrátu na jednotlivé městské části.

Bodový systém začal v Česku platit 1. července 2006. Maximum - 12 trestných bodů - nasbíralo jen za prvních deset let jeho fungování 70.000 řidičů, zhruba procento všech registrovaných šoférů. Vloni přišlo o řidičské oprávnění kvůli dosažení maximálního počtu bodů téměř 40 tisíc řidičů. Alespoň jeden trestný bod pak mělo skoro půl milionu šoférů, což je asi sedm procent z celkového počtu registrovaných řidičů.