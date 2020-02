V dopoledních hodinách sem na krátkou chvíli a soukromé rozloučení dorazila nejbližší rodina zesnulého. Zavítaly i vládní delegace. Kubera nečekaně zemřel 20. ledna ve věku 72 let. Nad vchodem do divadla vlají černá a státní vlajka. A zdaleka ne jen na něm. Visejí na radnici, školách a dalších institucích ve městě, i po celé republice. Vláda totiž na počest zesnulého Kubery rozhodla vyhlásit na pondělí státní smutek. V pravé poledne se kvůli tomu také mimořádně po celé zemi rozezněly sirény.

Sál Krušnohorského divadla je průchozí, organizátoři chtějí zabránit tlačenici. Vstupuje se z foyer divadla. Protože se čeká velká účast lidí včetně vládních delegací, dopravu v Teplicích usměrňuje policie. Ta také bedlivě monitoruje okolí budovy. Podobný pietní akt Krušnohorské divadlo ještě nezažilo.

Loučí se hlavně Tepličané

Mezi prvními, kdo se v pondělí dopoledne z veřejnosti přišel rozloučit, byla Marie Lasinová. „Znala jsem ho osobně. Byl to vždy milý člověk. Pro Teplice toho udělal hodně. Měli jsme ho rádi," řekla se slzami v očích. V ruce nesla smuteční kytici, kterou chtěla položit k rakvi v sále. V divadle je také kondolenční kniha, kam může veřejnost psát vzkazy rodině. Nechybí projekce fotografií, na kterých je Jaroslav Kubera. Hrají nejoblíbenější Kuberovy melodie.

Třeba Mackie Messer. Tuhle písničku miloval. Především její text. Znal ho nazpaměť a často textové úryvky používal i v televizních debatách. Viděl v tom textu jinotaje odrážející dění v politice.

Z veřejnosti chodí především Tepličané. Rozloučit se přišel napříkald Jiří Dvořáček. „Pro Teplice Jarda Kubera hodně udělal. Třeba zařídil odpad zadarmo. Ne všechny jeho kroky zprvu všichni brali. Ale časem pochopili, že to myslí dobře," uvedl muž před divadlem.

Město pro pietní akt záměrně vybralo důstojné místo v podobě divadla. I když byl na plný úvazek politikem, na prknech, která znamenají svět, byl totiž Kubera jako doma. Přímo v Krušnohorském divadle si střihl číšníka ve hře Casanova posera, dirigoval tady filharmonii a exceloval také jako principál v Prodané nevěstě. Pod zdviženou oponou zrežíroval i hromadnou svatbu 14 párů novomanželů. A při plesech tady patřil s manželkou Věrou k hlavním tanečníkům večera.

Takto vzpomínají Tepličané na bývalého dlouholetého primátora

Uctí ho i v Rudolfinu

Lidé stále mohou chodit uctít Kuberu i na teplickou radnici. Tady je u vstupu na stole kondolenční kniha a také místo pro položení květin i svíček. Druhé, neveřejné pietní shromáždění k uctění Kuberovy památky, čeká v pondělí v 16 hodin pražské Rudolfinum. Promluví tu bývalý šéf Senátu a Kuberův přítel Přemysl Sobotka (ODS). Zahraje Severočeská filharmonie Teplice. Dirigovat ji má Charles Olivieri – Munroe. Ten svému příteli, za kterého Kuberu považoval, už v uplynulých dnech věnoval koncert v Teplicích.

Kuberovo náhlé úmrtí rezonuje regionem. Minulé pondělí minutou ticha vzdali hold zesnulému kolegovi krajští zastupitelé. Podobně nejspíš učiní v polovině února tepličtí zastupitelé. „Přímý, upřímný, pravdivý, autentický,“ charakterizoval Kuberu jeho nástupce Hynek Hanza. „Byl to člověk, který miloval svobodu. Zastával se toho, aby město i stát byly co nejmenší a nechal prostor lidem k jejich žití. Věřil lidem.“ Tak pravil teplický primátor, který chce Kuberu navrhnout za čestného občana Teplic in memoriam.