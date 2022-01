Ve většině loňských případů se jednalo o malo a velkoobchody a také výrobce potravin. V jedenácti případech pak museli inspektoři zavřít restaurace. Největší podíl v uzavřených restauračních zařízeních měly asijské restaurace, které nevyhověly hygienickým požadavkům v šesti případech.

„Stav části kontrolovaných provozoven představoval významné zdravotní riziko pro spotřebitele. Jejich provozovatelům chybělo právní povědomí o elementárních pravidlech bezpečnosti při uvádění potravin a pokrmů do oběhu,“ upozornil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Obchodníci: přitvrdíme

K typickým důvodům uzavření provozovny patří dlouhodobě zanedbaný úklid, zaplísnění prostor a chladících zařízení či výskyt škůdců v podobě hlodavců a hmyzu. Týká se to menších i větších firem. Na konci roku se s tímto problémem potýkal například Kaufland ve východočeském Jičíně. Zde musel být kvůli hlodavcům a špíně uzavřen sklad.

Podobně na tom byly i dvě prodejny COOP ve středních Čechách. Jedna v prosinci v Rakovníku a druhá hned zkraje letošního roku v Hostomicích. Oba obchodní řetězce vzniklá situace mrzí a dle svých slov dělají vše pro to, aby se neopakovala. „Ihned jsme podnikli nezbytné kroky k odstranění veškerých nedostatků. Došlo k důkladnému vyčištění a deratizaci prostor skladu a přijali jsme nadstandardní opatření, aby se zmíněná situace v budoucnu neopakovala,” uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Také dodala, že na všech prodejnách probíhají pravidelné kontroly externí deratizační firmou. I COOP si vzal z prohřešků ponaučení a dle svých slov hledá nápravu tak, aby se podobné pochybení neobjevilo v další z jeho jednašedesáti prodejen v zemi. „Co se týče prvního případu, tak v této provozovně máme velmi nízký počet zaměstnanců a prodejnu se nám nedaří řádně obsadit. Jsme zoufalí. Kvůli tomuto faktoru pravděpodobně došlo k tomu, že zaměstnanci se až v tak velké míře nevěnovali úklidu v zázemí, protože se snažili uspokojit potřeby zákazníků na prodejně,“ informovala vedoucí provozně obchodního úseku řetězce Markéta Zábranská.

Doplnila, že hned v den zjištění závady se na prodejně uskutečnil sanitární úklid a za pár hodin byla prodejna opět otevřena. Podobně se stalo i u letošního prvního uzavření prodejny. „Velmi nás to mrzí a děláme vše pro to, aby se to neopakovalo,“ dodala Zábranská.