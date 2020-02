Bývalý starosta Jiřetína napíše kvůli památkám i papežovi. A co vy?

Začátkem roku jsem napsala glosu, v níž jsem si povzdechla: „V sousedním Německu a Rakousku, o Itálii nemluvě, každičký trochu významnější kámen či skálu opatří cedulí, poblíž postaví vyhlídkovou restauraci a už jen čekají na dychtivé zájemce. Praha úpí pod náporem turistů a jejich pokles by jí na atraktivitě nijak neubral. Kdyby se přesunuli do jiných regionů, vydělala by celá země.“

Vyhlídka na zřícenině hradu Tolštejn | Foto: Josef Zoser