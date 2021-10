Třetina Čechů a Češek nad 16 let se ještě očkovat nenechala, určitý podíl z nich může chránit prodělání nemoci. Ve věkové kategorii 60+ dosud není očkováno více než 400 tisíc lidí, vážným průběhem nemoci jsou přitom ohroženi nejvíc. Z 299 lidí, kteří jsou nyní s covidem v nemocnici, 209 nemá očkování a čtyři ho mají nedokončené. Na jednotkách intenzívní péče je 83 lidí, z nichž 57 nemá očkování. Průměrný věk nově hospitalizovaných neočkovaných pacientů je nyní 58 let, ukazují data ministerstva.

Za 14 dní přibyla také tři podezření na úmrtí po očkování, celkem jich je 116. Ústav upozorňuje na to, že mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti.

K zamezení šíření koronavirové nákazy a jejích dopadů má přispět očkování. V Česku má nyní dokončené očkování 5,986 milionu lidí, tedy 55,9 procenta z 10,7 milionu obyvatel. Alespoň první dávku vakcíny obdrželo 6,098 milionu lidí, tedy 57 procent celkové populace. U dospělých nad 18 let má alespoň první dávku 67,3 procenta, v ČR se očkuje od 12 let věku.

Nejvýraznější nárůst proti středě je patrný v Moravskoslezském kraji, kde je situace nejhorší. Incidenční číslo tam ke dnešku stouplo na 82 z předchozích 73 případů za týden na sto tisíc obyvatel. Stejný nárůst zaznamenal i Olomoucký kraj, a to ze 44 na 53 případů v přepočtu. Po Moravskoslezském kraji je druhá nejhorší situace v Jihočeském kraji, kde incidence stoupla ze 67 na 71 a překonala tak Prahu se 68 případy v přepočtu.

