"Není reálné otestovat všechny klienty domovů pro seniory," zdůraznil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtech na tiskové konferenci s tím, že tento postup by vedl k zahlcení kapacit laboratoří.

Ministerstvo zdravotnictví však nově nařídilo domovům pro seniory a léčebnám dlouhodobě nemocných dvakrád denně měřit svým klientům teplotu. Zařízení zároveň musí zrušit společné stravování a aktivity a vyhradit desetinu své kapacity pro případné nakažené, a to včetně samostatných koupelen a toalet.

"Jsou v podstatě bezbranní, ve vztahu k okolnímu prostředí jsou spjatí pouze s personálem," konstatoval náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který zaměstnace vyzval k opatrnosti. "Musí dojít k naprosto dokonalé izolaci obou komunit - té, jež je pozitivní, i té, která je zdravá," uvedl Prymula podle České televize.

Pozitivní testy

Pozitivní test na koronovirus měli v posledních dnech zaměstnanci či klienti domovů pro seniory v pražském Chodově a Michli, v Litoměřicích či odlehčovací sociální služby v Českém Krumlově. Nakažení z pražských zařízení byli později přesunuti do nemocnic, konstatovala Česká televize.

Nákaza se potvrdila i u 23 z 28 seniorů v pražské Thomayerově nemocnici. Nakažené jsou podle ředitele nemocnice Zdeňka Beneše také dvě sestry, jež pracovaly na příslušném oddělení.

K pátečnímu dopoledni bylo v Česku 2062 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Ve čtvrtek tak přibylo 259 nakažených, což je asi o třicet méně než ve středu, kdy byl denní nárůst zatím nejvyšší. Otestováno bylo dosud 31 127 lidí. V Ústřední vojenské nemocnici v Praze se v pátek uzdravil první pacient, celkový počet vyléčených se tak zvýšil na jedenáct.

Reakce Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Podle prezidenta APHPP Roberta Huneše je vracení seniorů nakažených koronavirem do pobytových zařízení sociálních služeb je velmi nebezpečné. „Personál těchto zařízení není připraven na podobnou situaci. Pokud vůbec je vybaven dostatečným množstvím ochranných pomůcek, pak rozhodně není školen ve správném oblékání a svlékání či bezpečné manipulaci. Není zde přítomen lékař, který by nesl odpovědnost za patřičná karanténní opatření,“ upozorňuje.



Nařízení ministerstva zdravotnictví vyčlenit deset procent kapacit sociálních služeb pro nakažené považuje za kontraproduktivní a nebezpečné. „Neskončí-li rychle tato praxe, onemocnění se rychle rozšíří, hrozí kolaps péčových služeb a brzká plošná nákaza v celé zemi,“ uvedl a dodal: „Prosím všechny zodpovědné činitele, aby nedopustili lavinovité šíření epidemie. Nesli by za ní přímou odpovědnost.“