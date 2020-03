Částečné uvolnění a slib nové pomoci, ale také prodloužení uzavření většiny obchodů, služeb a restaurací. To včera schválila vláda Andreje Babiše (ANO) na svém mimořádném zasedání. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb vláda prodloužila zatím do 1. dubna. Zároveň z něj vyčlenila další profese.

„Zákaz se od páteční šesté hodiny nebude vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost,“ uvádí se v aktualizovaném mimořádném opatření, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Omezeny nebudou ani myčky automobilů. Od začátku měly výjimku například prodejny potravin, lékárny či drogerie. V prodejnách potravin budou nově povinně rozdávány jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce.

„Jde o to, aby měl člověk něco na ruce jako ochranu před tím, aby se vir tímto způsobem šířil. Sáček myslím není něco, co by bylo nějak zásadně nedostupné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podpora turismu

Resort zdravotnictví také uvolnil režim pro hotely a penziony, nově mohou poskytovat službu lidem, kteří požadují ubytování kvůli práci. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Nadále platí výjimka ze zákazu prodeje a poskytování ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění České republiky či cizince s pracovním povolením na českém území.

I proto se vláda rozhodla podpořit tuzemské cestovní kanceláře, které se kvůli koronaviru a vládním opatřením potýkají s vážnými problémy. K motivaci lidí cestovat v rámci České republiky využije státní agenturu CzechTourism.

Cestovní kanceláře mají podle Havlíčka také nárok na kompenzace mezd zaměstnanců v rámci schváleného kurzarbeitu. Původně byl prezentován jen jako podpora pro výrobní podniky, ale podle Havlíčka se vztahuje i na firmy podnikající ve službách nebo v dopravě.