Podle Státního zdravotního ústavu sice neexistuje důkaz, že by k jejímu rozšíření kontaktem s infekčním odpadem došlo, tuto možnost přesto nelze zcela vyloučit. Lidé v karanténě nebo dokonce nakažení virem COVID-19 by podle odborníků neměli svůj odpad třídit. „Na takový odpad je nutno pohlížet jako na kontaminovaný, nemůže tak skončit například na třídičce separovaných odpadů,“ varuje SZÚ.

Do směsného odpadu by měli i zdraví lidé házet použité jednorázové roušky a papírové kapesníčky. „Virus samozřejmě nepřežije do nekonečna, přesto je třeba tento materiál dávat do igelitových pytlů a dezinfikovat je,“ řekla Deníku mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.