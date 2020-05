Náměstek ministra zdravotnictví a epidemilog Roman Prymula na úvod tiskové konference vyzval k zodpovědnějšímu přístupu, než je v Česku běžný. Upozornil totiž, že Češi jsou zvyklí chodit do práce i s chřipkou.

"Pokud budou mít lidé nějaké respirační či jiné příznaky, jednoznačně by měli být od zaměstnavatele instruováni, ať zůstanou doma a volají svého lékaře," uvedl Prymula s tím, že tento přístup je jakýmsi prvním filtrem. Za druhý filtr pak označil opatření zavedená při vstupu do zaměstnání, mezi něž patří například měření teploty.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Třetím filtrem jsou opatření přijatá ve vlastním podniku. "Zaměstnance je nutné rozdělit buď prostorově, nebo časově," upozornil náměstek ministra zdravotnictví. "Cílem je zajistit, aby se jednotlivé skupiny nestýkali například ani ve chvílích, kdy jdou na oběd," dodal.

Opatření na několik měsíců

Jak dlouho bude nutné přijatá opatření dodržovat není v tuto chvíli jasné. "Virus tady stále je a nikdo neví, kdy zmizí. Opatření musíme dodržovat po dobu, kdy hrozí možnost, že by mohl vyvolat nějakou epidemii - byť lokální. Nemohou ale trvat do nekonečna, protože i používání dezinfekce má své limity. Pár měsíců ovšem nejspíše zůstanou," odpověděl Prymula na dotaz jednoho z novinářů.

Nezbytné ovšem není nošení respirátorů. "Ve standardních provozech bude stačit standardní rouška. Výjimkou jsou extrémní provozy, kde vzniká větší množství aerosolu," vysvětlil Prymula. Vzhledem k hrozící druhé vlně epidemie by Prymula doporučil firmám, aby se předzásobili ochrannými pomůckami. "Může se stát, že celosvětově naroste poptávka po ochranných prostředcích," varoval.

A jaké provozy jsou nejrizkovější? "V České republice se rozšíření nákazy týkalo zejména prodejen, Mc'Donaldů či menších firem. Obecně je to riziko tam, kde je nějaké větší nakupení, ale to se dá zvládat," konstatoval náměstek ministra zdravotnictví.

"Podle mě to neznamená konec open space kanceláří," zdůraznila viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková s tím, že vnitřní prostory pracovišť ale čeká řada změn. „Je důležité vytvořit nové bezpečnostní normy a snižovat počet pracovníků, kteří jsou v jednom čase na jednom místě. Řešíme jak oddělit pracovní jednotky a zvýšit vzdálenosti mezi lidmi,“ doplnil.

Rizikové ubytovny

Rizikové jsou podle Prymuly zejména ubytovny, kde dochází k "nebývalému mixování různých národností". "Je tam riziko, že se to roznese do různých provozů a tak dále," vysvětlil Prymula. Docházet by proto mělo k testování lidí, kteří jsou v těchto zařízeních ubytovaní.

"Probíhají intenzivní jednání například s cizineckou policií, abychom vůbec věděli, jaké osoby tam jsou. Musíme si uvědomit, že řada lidí není na těchto ubytovnách oficiálně," popsal situaci na ubytovnách Prymula.