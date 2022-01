Poslední metu zlomila česká měna v pátek, kdy se dostala k úrovni 24,40 za euro. A není všem dnům konec. Česká národní banka by ještě letos ráda viděla měnový kurz kolem 24 korun za euro. I kvůli tomu razantně zvyšuje základní úrokové sazby a koruna na to zatím reaguje.

Pro srovnání: Ještě na jaře 2020 jedno euro vyšlo na 27,60 koruny. Kurz pod 25 korunami za euro byl přitom naposledy před devíti lety.

Silnější koruna logicky přidělává vrásky českým firmám, které své zboží vyvážejí do zahraničí. Naopak se hodí lidem, kteří se chystají nakupovat za hranicemi. „Výhodnější jsou nákupy pro ty, kdo jsou zvyklí jezdit do Německa, Rakouska anebo do Polska,“ řekla Deníku hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. V Polsku teď navíc Češi ušetří při nákupu pohonných hmot. Spotřební daň z benzinu tam v prosinci na pět měsíců snížili na osm korun za litr, u nafty na devět korun. V Česku přitom tato daň činí 12,85 koruny u benzínu a 9,95 koruny u nafty.

S úsporami se dá počítat při zahraničních dovolených či nákupech v příhraničí. Horší to ale bude u dovozové elektroniky, zejména u takzvaného bílého zboží jako jsou myčky, pračky a další domácí spotřebiče. „Toto zboží sice na zahraničních trzích, odkud je dovážíme, stále zdražuje, silná koruna ale může toto zdražení zmírnit,“ podotkla Horská.

Sílící koruna tak bude působit spíše jako „tlumič“ zahraniční drahoty. To potvrzují i další oslovení analytici. „U tohoto zboží se očekával růst cen o šest až osm procent. Tyto produkty nebudou zlevňovat, ale budou zdražovat pomaleji, řekněme o čtyři až šest procent,“ tvrdí hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. „Když se podíváme do jiných zemí v Evropě, kde platí eurem, tak tam zdražování stejného zboží bude probíhat rychleji. Ale že bychom to převrátili na druhou stranu a začali zlevňovat, tak v takové situaci nejsme,“ prohlásil.

Také obchodníci tvrdí, že mnohem větší vliv než posilující koruna má v tomto případě aktuální inflace. „Díky silnější koruně budou samozřejmě dopady nižší, nicméně s ohledem na zvyšující se ceny všech vstupů se obchody stejně posunu cen nevyhnou,“ řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.