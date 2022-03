Dvacet let čekali obyvatelé i návštěvníci Českého Krumlova na nové autobusové nádraží. Bylo jaro roku 2019, když se první z nich mohli do práce nebo školy vypravit z dokončeného nádraží. Areál z 80. let prošel opravou za 85 milionů korun, které pomohla dotace z fondů EU ve výši 42,5 milionu korun. Samotná stavba vyšla na zhruba 73 milionů korun. Zbytek byl použit na informační systém a technologie spojené s vjezdem a výjezdem.

„Neumím si představit, že by došlo k realizaci bez evropských peněz,“ řekl bez váhání Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu, který rekonstrukci autobusového nádraží zajišťoval.

„Okresní město naší velikosti má sice velkou občanskou vybavenost a infrastrukturu, na druhou stranu má ale oproti jiným okresním městům, jako je Tábor nebo Jindřichův Hradec, kvůli menšímu počtu obyvatel nižší příjmy. Když se chceme pustit do akcí, které stojí desítky milionů korun, je to složité,“ vysvětloval.

Výsledkem je moderní autobusové nádraží, které patří do 21. století. Cestující tu mají k dispozici dvě parkoviště se 117 místy pro osobní automobily, 32 míst pro kola a celkem 16 nástupišť.

„Všechna nástupiště jsou krytá, vybavena informačním systémem, který je on-line. Kromě toho jsou zde dvě velké tabule u hlavního nástupiště, to samé je v kavárně a odjezdové hale. Celé prostranství je vybaveno novým ekologickým veřejným osvětlením, oblast je pod dohledem kamer a nabízí i Wi-fi,“ popsal Miroslav Reitinger přínosy nově vybudovaného nádraží.

Proměny se dočkala i samotná nádražní budova. Cestující tu mají k dispozici zrekonstruované toalety a nápojové i jídelní automaty. Nachází se zde také úschovna zavazadel. To vše mohou hojně využívat nejen místní, ale také tisíce turistů, kteří míří do Českého Krumlova.

Několikaleté diskuze

K vybudování nového autobusového nádraží došlo v letech 2018 a 2019. „My jsme ho vybudovali během roku a pár měsíců. Samotná příprava byla ale několikaletá. Zahrnovala v sobě prosondování celého území,“ vysvětloval jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu. „Nachází se zde totiž nejen zatrubněný potok, ale také tu jsou staré inženýrské sítě. Původní autobusové nádraží vzniklo tím, že se zde uskladnil výkopek z dob, kdy se tu budovala objížďková silnice, tedy ta, co po ní dnes jezdíme z Českého Krumlova do Větřní,“ poukázal Miroslav Reitinger na technickou stránku věci.

Současně přiblížil také samotné diskuse o tom, co by mělo na tomto místě u křižovatky ulic Objížďková a Nemocniční vzniknout. „Celá řada myšlenek vedla k tomu, že by zde mohlo vyrůst obchodní centrum s nádražím na střeše, jaké je v nedalekých Českých Budějovicích. Na papíru se plány dělají poměrně snadno, žádný takový investor se seriózní nabídkou ale nepřišel. Pak tady byla řada zájemců, kteří tam chtěli postavit supermarket a někde v rohu by bylo pár nástupišť. To jsme zase nechtěli dopustit my, protože je pro nás hromadná přeprava osob velmi důležitá,“ řekl Miroslav Reitinger.

Zhotovitelem autobusového nádraží v Českém Krumlově je českobudějovický architektonický ateliér A8000 založený Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým. „Jejich práce nás velmi zaujala. Bavilo nás, jak umí o územích přemýšlet. Jde jim nejen o to, jak bude stavba vypadat z hlediska krásna, architektury a urbanismu, jejich významnou přidanou hodnotou je to, že přemýšlí i o penězích,“ uvedl jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu.

Hudba budoucnosti

Tím ale proměna autobusového nádraží v Českém Krumlově nekončí. Do budoucna se počítá s možným rozšířením počtu parkovacích míst. „Vymyšlené to máme následovně – na půdorysu stávajícího parkoviště by se dalo postavit ještě jedno a půl patra. Tím by se kapacita navýšila ze sto sedmnácti míst na tři sta šedesát. Ale to je otázka budoucnosti. K realizaci by mohlo dojít nejdříve za pět, deset let,“ nastínil na závěr Miroslav Reitinger.

Miroslav Reitinger: Největší propad jsme zaznamenali ve skupinové turistice



Podílet se na podpoře cestovního ruchu, přivést do města kvalitní investory nebo zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů města. Takové cíle má Českokrumlovský rozvojový fond, který vznikl v roce 1991 a vlastní jej město Český Krumlov. Fondmimo jiné realizoval i přestavbu autobusového nádraží ve městě, spolufinancovanou více než 40 milionovou dotací z fondů EU. Na otázky odpovídal jednatel společnosti Miroslav Reitinger.

Miroslav ReitingerZdroj: Klára SkálováV roce 2019 jste spustili provoz autobusového nádraží. Ještě v tomtéž roce došlo i na vnitřek nádražní budovy. Přijde teď na řadu i vnějšek budovy?

V současné době zpracováváme projekt energetických úspor, v rámci kterých bychom chtěli udělat komplexní úpravu obvodového pláště a vyměnit okna. K tomu nás samozřejmě tlačí nejen rostoucí cena plynu, kterým topíme, ale i možnost čerpání dotace. Dokumentace by měla být připravena letos. V momentě, kdy budeme vědět, že nám na to někdo dá čtyřicet procent, jdeme do toho.

Od konce ledna letošního roku na autobusovém nádraží sídlí i městská policie, která se sem přestěhovala z krumlovského náměstí. Jak si tuto změnu pochvalujete?

Já zatím slyším samá pozitiva. Doufám, že i občané oceňují sídlo městské policie, které má zde daleko větší logiku. Policie má celou řadu zásahů, kdy opravdu chvátá. Vyjíždět ale musela z pěší zóny, a tak docházelo ke komplikacím. Teď je městská policie v poměrně dobré pozici, co se všech směrů týče. Zároveň ale neskrýváme, že jsme usilovali o to, aby si strážníci zvolili tohle místo i z důvodu větší bezpečnosti na nádraží. Místa čekáren, která jsou celoročně vytápěná a v létě klimatizovaná, jsou často místem shromažďování osob, které tam hledají útočiště pro delší přebývání, než je čekání na autobus. My si slibujeme, že s městskou policií v nádražní budově to tyto lidi tolik bavit nebude. A vypadá to, že to funguje. Navíc tím městská policie získala důstojné prostory, které odpovídají 21. století.

Českokrumlovský rozvojový fond provozuje městská parkoviště. Jak se na jejich obsazenosti projevila pandemie koronaviru?

Ten největší propad jsme zaznamenali ve skupinové turistice. Předpokládali jsme, že město Český Krumlov bude ročně vybírat z poplatků zájezdových autobusů 27 milionů korun. Tato domněnka stála na tom, že jsme v prvním roce provozu parkovišť za sedm měsíců vybrali 17 milionů korun. V současné době se pohybujeme prakticky na nule. Zájezdová turistika úplně zmizela. Ty kapacity ale nahradili individuální turisté, kteří jezdí vlastními auty. Paradoxně ten propad nemáme až tak velký, jak jsme se obávali. Za uplynulý rok jsme dosáhli čtvrtého nejlepšího výsledku za 19 let provozování. Dříve jsme měli příjmy rozložené do celého roku. Teď těch 18 milionů korun získáme za tři měsíce – od půlky června do půlky září.

Společnost vlastní několik domů. Jedním z nich je ten u červené brány, kde byl roky obchod s potravinami. Teď je prázdný. Už máte jiného nájemce?

My tam měli dlouholetého nájemce, se kterým jsme to vybudovali, což byla Jednota Kaplice spotřební družstvo. S tou jsme měli velmi dobré vztahy, proto jsme se jí snažili po celou dobu covidu vycházet vstříc, a to tím, že jsme výrazně snižovali nájem. Byli jsme ochotni s tím pokračovat, Jednota to vyhodnotila tak, že ani s tím nižším nájmem není schopna se udržet na provozní nule, a tak už v to nechtěla prodlužovat. Nájemní smlouva nám vypršela ke konci loňského roku. My jsme se na zastupitelstvu shodli, že tam chceme zachovat prodejnu potravin, proto jsme oslovili všechny velké známé hráče. Odtud se ale žádný zájem negeneroval. Nakonec jsme byli rádi, že se nám ozvaly firmy, které se potravinami zabývají, i když v jiných formách. Přednost jsme nakonec dali společnosti, která se věnuje obchodu s biopotravinami. Ten projekt nás baví, jedná se o obchod, kde seženete mléko, jogurt, máslo, sýry, pečivo. K tomu si tam ale budete moci dát kafe i se zákuskem.

