Koho se zrušení výuky týká?

Žáků základních a středních škol i studentů vysokých škol. V rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nejsou jmenovány mateřské školy a základní umělecké školy. Ministr školství Robert Plaga ovšem uvedl, že i jim doporučuje řídit se obecně platným nařízením. Rozhodnutí v případě uzavření mateřských škol ponechává na zřizovatelích, což jsou většinou obce.

Kolik dní budou školy uzavřeny?

Až do odvolání. Podle ministra školství půjde minimálně o dva týdny.

Bude se kvůli opatření posouvat termín přijímacích zkoušek na maturitní obory SŠ?

Zatím ne. První řádný termín testování je u čtyřletých oborů 14. dubna 2020, druhý o den později. Obory šestiletých a osmiletých gymnázií mají první termín ve čtvrtek 16. dubna 2020, druhý v následující den. Pokud se termíny posunou, ministerstvo školství o tom do 14 dnů bude informovat. Totéž platí o maturitách.

Jakou formou mohou učitelé zadávat svým žákům úkoly, procvičování, samostudium?

Učitelé se mají podle ministerstva školství s dětmi a rodiči spojit elektronicky a domluvit se s nimi na domácím procvičování a samostudiu. Podle školského zákona ovšem termín „dálkové vyučování“ neexistuje, záleží na domluvě obou stran.

Zruší se školy v přírodě?

Ministr školství doporučuje nerušit již započaté kurzy. Podle vývoje situace se mohou konat i školy v přírodě v příštích dnech.

Mají rodiče menších dětí nárok na ošetřovné?

Ano, mohou o ně zažádat rodiče dětí mladších 10 let. Podmínkou je, že si rodič platí nemocenské pojištění. Potvrzení mu vydá příslušná škola. Má nárok na vyplacení 60 procent vyměřovacího základu. Délka ošetřovného je maximálně devět kalendářních dní, v případě samoživitelů 16. Nárok může uplatnit i prarodič či jiný příbuzný, ale musí být s dítětem ve společné domácnosti.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat. Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních devíti, respektive šestnácti kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci. To znamená, že by rodiče zůstávali doma s dětmi zadarmo.

Jak se přijaté opatření dotkne pedagogů a nepedagogických pracovníků?

O jejich pracovní náplni rozhodne ředitel školy. Učitelé mohou mít i home office včetně samostudia. Pokud by například vychovatelky, kuchařky či uklízečky neměly co dělat, ředitel uplatní paragraf o pracovní překážce na straně zaměstnavatele.

Otázky ohledně nákupů a venčení psů v karanténě

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

Otázky ohledně cestování

Lze cestovat do Itálie?

Ne. Tato jižní země je totiž největším ohniskem nákazy v Evropě. A nejenomže tam české ministerstvo zahraničí nedoporučuje jezdit, ale nefunguje ani většina spojů s touto zemí. Navíc je pravděpodobné, že by vás tam nevpustili sami Italové, kteří uvalili karanténu na celou svou zemi. nepustí vás tam aini Italové.

Mám se při příjezdu z Itálie někde ohlásit?

Ano, svému praktickému lékaři a místní hygienické stanici. Všichni lidé, kteří se vrátí z této země, musejí do na čtrnáct dnů do karantény. Pravidlo se nevztahuje na dopravní řidiče, zdravotníky či piloty, kteří tam jeli služebně.

Mohu cestovat do dalších zemí?

S výjimkou Číny, Íránu, Jižní Koreje, kam ministerstvo zahraničí nedoporučuje jezdit, můžete kamkoliv. Ale je to na vaše vlastní riziko.

Může mi zaměstnavatel zakázat cestovat do ciziny?

Ne, v žádném případě. Pokud je to ve vašem volném čase, nemůže to ovlivnit. Nemusí vám ale dát dovolenou.

Otázky ohledně epidemie a testování

Hrozí Česku epidemie?

Podle primářky infekčního oddělení na pražské Bulovce Hany Roháčové dorazí epidemie koronaviru do Česka během několika týdnů. „Představa, že bychom dokázali virus zastavit nebo ho zcela vymýtit, je iluzorní. Možná to půjde jen trochu zpomalit, nic víc. Přece jen jde o infekci, která se přenáší vzduchem,“ vysvětlila. Pomoci by ale podle ní mohlo nastupující teplejší jarní počasí. „Je to spekulace, ale možná se v takových podmínkách bude viru dařit hůře,“ řekla Deníku.

Proč se netestuje v Česku mnohem více lidí?

Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Deníku řekla, že se laboratorní kapacity rozšiřují průběžně. V tomto týdnu podle ní přibyly dvě laboratoře, které testují vzorky na koronavirus - Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem a Fakultní nemocnice Plzeň. "Další jsou v jednání," uvedla.

Všechny české laboratoře podle ní otestují každý den přibližně 200 vzorků, kapacitně jsou ale schopny už nyní otestovat až tisíc vzorků denně. "Státní zdravotní ústav současně oslovil asi sto státních i soukromých laboratoří v Česku, zdali se nechtějí zapojit do testování koronaviru. Laboratoře, které projevily zájem, musí splňovat mezinárodní standardy kvality," řekla Povolná.

Seznam laboratoří pro vyšetřování původce COVID-19:

Státní zdravotní ústav NRL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice České Budějovice

Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice Na Bulovce

Laboratoře Agel a.s. Ostrava

Fakultní nemocnice Brno

Laboratoř Diagnostika Ústí n.L.

Fakultní nemocnice Plzeň

Krajská nemocnice Liberec

SPADIA LAB, a.s.

Fakultní nemocnice Olomouc

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

IFCOR klinické laboratoře Blansko

AESKULAB Ostrava

Lab In - Institut laboratorní medicíny KV

Je bezpečná voda?

Podle Národního referenčního centra pro pitnou vodu, je u nás voda bezpečná. Viry jsou totiž citlivé na to, když procházejí UV zářením a dezinfekcí. Ukázalo se to už při epidemii SARS a ptačí chřipce. Voda u nás prochází třemi stupni čištění: koagulací, filtrací a dezinfekcí.

Otázky ohledně návštěv v nemocnicích

Mohu navštívit hospitalizovaného člena rodiny v nemocnici?

Ne, v těchto zařízeních platí zákaz návštěv už od úterního rána. Důvodů je několik. Jednak za opatřením stojí snaha ochránit lékaře a ostatní zdravotnický personál. Navíc podstatnou část pacientů tvoří senioři, kteří patří k nejvíce ohroženým lidem. Výjimkou ze zákazu návštěv je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám.

Jak je to se zákazem návštěv v domovech pro seniory?

Podobně jako v nemocnicích, ani v domovech důchodců své blízké nenavštívíte. Opět je důvodem tom, že lidé na sedmdesát let patří mezi ty, kteří jsou nejvíce náchylní nemoci v případě nákazy podlehnout. A opatření má ochránit jak vaše blízké, tak jejich spolubydlící v domově.

Mohu jít na návštěvu do hospicu?

Ano, v tomto případě je možné ji uskutečnit. Hospice jsou totiž určeny především pro nevyléčitelné a těžce nemocné osoby v konečném stadiu nemoci a lidé by měli mít možnost se s nimi rozloučit.

Otázky ohledně restaurací, posiloven i bazénů

Vztahuje se nařízení „maximálně sto lidí“ také na restaurační zařízení?

Restaurací se nařízení netýká.

Uvažuje ministerstvo zdravotnictví o tom, že by se po vzoru Itálie zavedly například větší rozestupy mezi stoly v hospodách/restauracích?

„V tuto chvíli ne, nicméně situace se vyvíjí každý den a ministerstvo tuto situaci každý den velmi podrobně vyhodnocuje,“ řekla pro Deník.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Mohu chodit do bazénu či posilovny?

Ano, těch se opatření vydané vládou netýká a omezit provoz nemusí. Určitě by ale bylo vhodné častěji prostory dezinfikovat a zvýšit frekvenci úklidu, sdělilo Deníku ministerstvo zdravotnictví. Nicméně některá města své bazény uzavřela (například krytý padesátimetrový bazén na Eliščině nábřeží i akvacentrum v Hradci Králové či bazénová část aquaparku i plaveckého stadionu v Olomouci). Další omezila počet návštěvníků na 99 (jihlavský bazén Evžena Rošického i akvaparku), jiná je nechala otevřené (Mladá Boleslav, Zábřeh či Žatec).

Otázky ohledně kin, koncerů, bohoslužeb…

Můžu na bohoslužbu, na svatbu či pohřeb?

Ano, ale jen pokud se na ní nesejte více než 100 lidí. Pokud jde o církevní akce, Česká biskupská konference ČKB) doporučuje při možné účasti vyšší než sto lidí mše rozdělit na dvě a více. „Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další,“ uvedla ČBK a vyzvala k modlitbám za brzké ukončení šíření současné nákazy. „Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně,“ dodali čeští biskupové. Například na severu Itálie byly mše zcela zrušeny.

Jak to bude se vstupenkami do kina či divadla?

Pokud má sál kapacitu větší než 100 osob, nemělo by se promítání nebo představení vůbec konat. Tak se například zachovala síť kin Cinestar, která ruší veškeré veřejné projekce. Kina s menšími sály mohou dále promítat. Některá ve větších sálech snižují kapacitu, to znamená, že neprodávají větší než povolené množství vstupenek. Pokud jich bylo prodáno více, tak rezervace nad povolené množství ruší. Například brněnské kino Lucerna na svém facebookovém profilu píše, že bude se zrušením kontaktovat diváky, kteří si je objednali a zakoupili po překročení limitu.

Ruší se bohoslužby?

Mimořádné opatření ministra zdravotnictví se týká i náboženských shromáždění s účastí nad 100 osob, a to včetně poutí, svateb a pohřbů. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné je rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob, píše se v prohlášení biskupů Čech a Moravy. Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.