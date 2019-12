Proto jsou tyto páry často nuceny podnikat krkolomné věci. To je i případ paní z Prahy. „Abychom se vyhnuli složitému administrativnímu procesu, během tří týdnů jsem se rozvedla, znovu vdala a porodila,“ konstatuje. Změnit tuto situaci má vládní novela zákona o matrikách, kterou v těchto dnech začali projednávat poslanci. V ní se navrhuje, aby tyto situace mohli lidé řešit prohlášením před matričním úřadem. A nově nejenom u již narozených dětí, ale i u těch, jejichž porod se teprve očekává.

Nebude přitom ani muset dojít k soudnímu ukončení předchozího manželství. „Požadavek na rozvod se jeví jako nedůvodně omezující v případech, kdy spolu manželé již intimně nežijí, avšak mají i nadále legitimní důvody v manželství setrvat,“ konstatovalo v materiálu ministerstvo vnitra. Týká se to podle něj například ohledů na dříve narozené děti či náboženské důvody.

„Vyloučit nelze ani případy, kdy je řízení o rozvodu zahájeno, ale soud manželství nerozvede,“ dodává ministerstvo s tím, že současná situace často oddaluje řešení situace o rok i déle po narození dítěte. I přesto, že novelu čeká ještě schválení ve sněmovně a projednání v Senátu, je si ministerstvo jejím schválením zřejmě jisté. Do připomínkového řízení totiž poslalo návrh vyhlášky, který mění příslušné tiskopisy na matrice.

Boj o přechylování

Zkomplikovat by to ovšem mohly pokusy prosadit do zákona zrušení povinnosti přechylovat ženská příjmení. Ty se objevily už v připomínkovém řízení, ale neprošly. „Je to charakteristický rys českého mluvnického systému,“ okomentoval to tehdy ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že už nyní je to možné, pokud si žena vezme například cizince nebo je jiné než české národnosti.

Novela také přináší změny například u registrovaných partnerství, kdy by nově měl být u těchto párů zrušen správní poplatek za změnu příjmení. Gayům a lesbám má novela také umožnit vstup do registrovaného partnerství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu, kde žijí, a ve kteroukoliv vhodnou dobu, stejně jako je tomu u manželství. I poplatek by měl být v tomto případě totožný.