Jak by měl důchodový systém nově vypadat? Penze by se měla skládat ze tří složek. Ta základní by se měla zvýšit a pomoci budoucím důchodcům k „důstojnému“ životu ve stáří. Zásluhovou složku určí odvody a počet vychovaných dětí, ta dobrovolná by měla dostat podobu státního nebo veřejnoprávního fondu. Vláda chce také zachovat a podporovat soukromé penzijní spoření.

Výchova dětí by se měla navíc přičíst k dobru také současným důchodkyním. Již loni předchozí Sněmovna navíc schválila starobním důchodcům od roku 2023 takzvané výchovné, tedy měsíčně 500 korun. Může jej ale dostávat pouze jeden z rodičů, obvykle půjde rovněž o ženu.

Budoucí penzisté by se měli včas o svém důchodu informovat v důchodové kalkulačce. Také proto, aby si včas doplnili potřebné podklady. Pokud budou pracovat i po dosažení důchodového věku, měli by si ještě více přilepšit. Ministři dále slibují zkrácení doby potřebné pro dosažení nároku na důchod, do náhradní doby se má vrátit doba studia, zvýšit by se měly také vdovské a vdovecké důchody. Lidé v produktivním věku by navíc mohli své rodiče či prarodiče podpořit tím, že by jim posílali jedno procento svého důchodového pojištění.

Novinkou bude i společný vyměřovací základ manželů. „Je to velmi důležitý nástroj k tomu, abychom tu neměli rozvedené ženy, které měly tři a více dětí a v případě rozvodu jsou kvůli nízkému důchodu extrémně ohroženy chudobou,“ uvedla Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, která před třemi lety předsedala vládní Komisi pro spravedlivé důchody. Řada vládou nově navržených opatření podle ní přesně kopíruje její doporučení.

Nerudová je ohledně navrhovaných opatření optimistkou. Protože na výsledcích navržených její komisí byla shoda napříč politickým spektrem včetně tehdejších opozičních, a tedy nynějších vládních stran, mohli by podle ní tato opatření poslanci schválit. „Dokonce existuje paragrafové znění návrhu, od kterého se lze pro další práci odpíchnout,“ připomněla Nerudová.

Přesto se podle ní nad případnou reformou vznáší velký otazník. „Chybí mi tam příjmová část,“ prohlásila. Vládní prohlášení totiž neprozrazuje, kde by se na tuto finančně extrémně náročnou změnu mělo vzít dost peněz. O daních se v něm totiž cudně mlčí, navíc vláda uvažuje i o snížení odvodů na sociální pojištění od zaměstnavatelů o dva procentní body.

Příliš nekonkrétní příslib?

Analytik společnosti Fincentrum Swiss Life & Select Jan Macek nové vládě a jejím nápadům vytýká, že příslib „důstojného života ve stáří pro všechny“ je zatím příliš nekonkrétní. Výjimkou jsou podle něj jen dílčí drobnosti typu započítání studia do náhradní doby nebo společný vyměřovací základ manželů. „To ale slibovanou důchodovou reformu netvoří,“ uvedl.

Klíčové podle něj je prozradit, jak se změní systém průběžného financování a zejména jak se zatraktivní dobrovolné penzijní spoření. „Chybí tedy to, na co zatím žádná vláda neměla odvahu: výzva k převzetí větší osobní odpovědnosti za tvorbu vlastního důchodu,“ prohlásil Macek. Vítá alespoň plánovanou podporu chystaného účtu dlouhodobých investic, který rozšiřuje škálu možností, jak šetřit na penzi. „I tomu ale chybí vyšší atraktivita, tedy důvod, proč by jej lidé měli začít masově využívat,“ podotkl.

Výhrady k části prohlášení věnované sociální a daňové oblasti mají i další odborníci. Například daňová poradkyně Ivana Vaňousová ze společnosti KODAP zmiňuje daňové prázdniny se zastropováním výše příjmu pro rodiny čerpající rodičovský příspěvek nebo s třemi a více dětmi. „Sociální politika by se neměla dělat cestou dalších daňových úprav a výjimek, nýbrž pomocí sociálního systému,“ uvedla.