Stále více stoupá zájem o starší rodinné domy v lokalitách s dobrou dostupností. Základem jejich úspěšné proměny v pohodlné bydlení je pečlivý a důkladný průzkum objektu, který odhalí skryté vady. Samotná rekonstrukce je jen vrcholem ledovce. „To hlavní se totiž odehrává předtím, než začne první den přestavby,“ upozorňuje zkušený projektant a konzultant Martin Perlík.

Rekonstrukce | Foto: denik

Co všechno musí zahrnovat příprava rekonstrukce staršího domu?

Pokud se rozhodnete pro kompletní rekonstrukci, dívejte se kolem sebe, ptejte se přátel a známých na jejich zkušenosti a přemýšlejte, co všechno byste rádi ve svém domě měli a jak by měl fungovat. Uprostřed těchto úvah je dobré zapojit projektanta nebo architekta, aby vám řekli, jaký je technický stav domu a co všechno lze uskutečnit. Starý dům nemůžete úplně přizpůsobit obrazu svému. Naopak se většinou musíte přizpůsobit vy původním konstrukcím, které buď není možné zbourat, nebo by to bylo příliš drahé. Následuje zaměření skutečného stavu, příprava studie, samotného projektu rekonstrukce a jednání s dotčenými orgány a stavebním úřadem, který vše nakonec povolí. Jakmile máte povolení, můžete konečně kopnout do země.