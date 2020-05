Roušky by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohly i ve vnitřních prostorech odložit na konci června. Záležet to bude na epidemiologické situaci. Od pondělí 25. května nebudou roušky povinné venku, pokud bude člověk jen se členy své domácnosti nebo od ostatních bude dál než dva metry.

Látkové roušky na ochranu proti koronaviru byly 18. května 2020 na prodej u obchodníka v centru Ústí nad Labem | Foto: ČTK

"Předpokládáme, že do června by byly povinné ve vnitřních prostorech jako jsou třeba obchody, ale i v MHD. Pokud se bude situace zklidňovat, mohly by se roušky odložit na konci června," řekl novinářům.