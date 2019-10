Úplně nejklasičtější tvar draka všichni známe, možná ne tak už jeho název - deltoid. Ale pro zjednodušení můžeme říci, že je to kosočtverec, který je dole protažený a ostřejší. Nákres najdete v naší galerii, postup níže.

1. Kostru draka vytvoříte svázáním smrkových či borovicových lišt. Zvolte lišty přiměřeně silné, aby se v poryvu větru nezlomily. Lišty by měly mít poměr asi 3/2, přičemž kratší lištou překřížíme tu delší v horní třetině její délky. Na draka vysokého 80 centimetrů by měly stačit lišty o průřezu 5x5 milimetrů. Lišty pevně svažte uprostřed do kříže. Následně provázek také jemně napněte mezi všechny vrcholy kostry, kde jej můžete pojistit v drážkách nebo vteřinovým lepidlem.

2. Papír na tělo draka možná budete muset pečlivě slepit z více archů. Nevolte příliš tenký ani moc tuhý a těžký (nevhodný je silný balicí papír). Na papír podle kostry překreslete a následně vystřihněte tělo draka s přesahem asi 1 cm po celém obvodě. Teď je čas vytáhnout pastelky nebo fixy a nakreslit drakovi tvář. Hotovo? Papír přehněte přes provázek po obvodě kostry a zalepte. Dbejte na to, aby byl dostatečně vypnutý. K lepení můžete použít lepidlo Herkules, Kanagom nebo lepicí tyčinku.

3. Nyní vyrobte drakovi ocas. Na provázek navažte bábrlata z kousků krepového či barevného papíru, který poskládáte do harmoniky, v půlce přehnete a přivážete. Poctivý ocas je důležitý kvůli stabilitě. Třičtvrtěmetrový drak určitě potřebuje ocas dlouhý aspoň dva metry, bábrlata by měla být od sebe asi 25 cm. Drakovi můžete z krepáku udělat i uši, ale pozor na symetrii, jinak bude ve vzduchu zlobit! Ocas pevně přivažte k dolnímu konci lišty a pojistěte vteřinovým lepidlem.

4. Nyní je třeba připevnit provázek nebo silonové lanko, na kterém budete draka pouštět. Vyměřte si od bočních rohů a od horního rohu 10 cm, od spodního rohu 15 cm. V těchto místech si nalepte z obou stran čtvereček izolepy asi 3x3 cm pro vyztužení papíru, aby se drak protažením provázku nepotrhal. Provázek uvažte v označeném místě na rubové straně, propíchněte izolepový čtvereček a protáhněte jej na lícovou stranu. Na druhé straně prostrčte provázek přes druhý čtvereček opět směrem k nosníku a uvažte. V místě křížení uvažte očko, v němž se bude druhý provázek pohybovat. Provázek musí mít trochu vůli. Konce provázku nechte o něco delší, abyste ho mohli nastavit. Drak vystaví větru samozřejmě svou líc. Dřevěná kostra (nosníky) jsou z rubu.

5. Váhy draka - nastavení křížení provázků - jsou nejdůležitějším krokem pro to, aby drak dobře letěl. Postavte dolní špičku draka na zem a chyťte provázky v místě jejich překřížení (očko). Laděním provázků a posouváním očka se snažte dosáhnout toho, aby provázek, který jde od dolní špičky draka, směřoval kolmo vzhůru, přičemž současně tělo draka bude „v záklonu“, tedy bude svírat se zemí úhel 60 stupňů. Takové je správné nastavení pro let. Křížení provázků utáhněte, případně přelepte.

6. Na pouštění draka je vhodný slabý, lehký, ale pevný materiál. Lze vystačit se slabým provázkem, lepší je režná nit, ještě lepší pak silonová šňůra. Nebuďte troškaři a počítejte aspoň s 20 metry. Když drak pěkně a stabilně letí, je požitek vidět ho, jak se kývá v pořádné výšce! Šňůru namotejte na tyčku či na ruličku z kartonu, aby se vám dobře držela. Asi není třeba zdůrazňovat, že drak se vypouští vždy proti větru.