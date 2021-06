Pro lepší srovnání Deník oslovil hospodské z nejznámějších „značkových“ plzeňských restaurací ve všech krajských městech. Zjišťovali jsme cenu ikonické „plzničky“ před a po poslední uzávěře hospod.

Ceny pivaZdroj: Deník

Například ve známé brněnské pivnici U Čápa aktuálně stojí orosený půllitr plzeňského piva 55 korun. Před lockdownem to bylo o tři koruny méně.

Podle provozního Martina Řídkého nebylo jiného zbytí. „Všechno zdražuje. Navíc není personál, zájemci o práci využívají toho, že je krize, a říkají si o víc peněz,“ popisuje Řídký.

O stejnou částku zdražila pivo například liberecká restaurace Neptun, proti tomu například známá olomoucká plzeňská hospoda Drápal nebo třeba ostravská pivnice U Rady je stále na původních cenách. Plzeň tam stojí 47, respektive 46 korun.

Ke zdražení nepřistoupily ani známé pražské hospody – U Pinkasů dáte za půllitr stále 55 korun, U Bílé kuželky kousek od Karlova mostu je to pořád 57 korun.

Uvidíme, co dál

Část hostinských ale vyčkává. „Po prázdninách chystáme zdražení, do ceny bohužel musíme promítnout zvýšené náklady,“ odhaduje Jan Slaný, vedoucí pardubického podniku St. Patrick, Original Irish Pub. Restauratéři navíc teď spíše hlavně řeší ceny potravin.

„Zvýšení cen se projeví spíše na jídelním lístku, protože vstupy na suroviny se zdražily,“ popisuje Jiří Lefan mladší, majitel zlínského Pilsner Urquell restaurant Zlín.

"Pro všechny provozovatele hospod a restaurací je určitě hlavní prioritou návrat hostů a restart fungování. Podle našeho průzkumu zhruba 10 % z nich zvažovalo v květnu, když jsme se jich ptali, navýšení cen, což je stav, který se odehrává každý rok," řekla Deníku mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková.

"Naše cenová politika je součástí dlouhodobé strategie společnosti a jakékoliv změny dopředu nekomentujeme. Pravdou je, že jsme ceník čepovaného piva neměnili od roku 2018," dodala Němečková.

Déle než rok trvající pandemie byla dobou temna nejenom pro hospody, ale pro celý pivovarnický segment. Roční spotřeba piva na obyvatele u nás loni podle dat Českého svazu pivovarů a sladoven dosáhla 135 litrů, což je zatím nejméně od 60. let minulého století. Podíl piva dodávaného do restaurací klesl na 26 procent, dříve to bývala třetina (zbytek je prodej v obchodech). Po pandemii skončilo přes 500 hospod.