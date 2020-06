Systém, označovaný jako semafor rozděluje země do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi mohou bez omezení cestovat do států v prvních dvou kategoriích. Cizinci přijíždějící do ČR se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko či Irsko.

„Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi. Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy,“ napsal na svém twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Do zeleně a oranžově označených zemí mohou pak podle něj Češi cestovat bez omezení při návratu zpět. Test však bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí. Cizinci přijíždějící do ČR se budou prokazovat testem při cestě z oranžových a červených zemí.

Podle Vojtěcha při sestavování seznamu ministerstvo vycházelo z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Systém podle něj bude průběžně aktualizován podle epidemiologického vývoje. "Itálie je v očích a hlavách mnoha občanů spojena s koronavirovou nákazou asi nejvíce. Na druhou stranu situace se vyvíjí a dnes je Itálie na tom výrazně lépe, než byla před dvěma měsíci," poznamenal.

„Ministerstvo zahraničí bude k 15.6. upravovat doporučení, kam v rámci EU, potažmo i dalších států cestovat. Semafor budeme průběžně aktualizovat podle situace v daných zemích. Tímto se vracíme k normálnímu fungování," doplnil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Co se týče zemí mimo Evropskou unii a přidružené země v Evropském hospodářském prostoru, řešení podle ministrů má být přijato na úrovni celé unie. "Opakovaně jsme se s kolegy shodli, že je potřeba koordinovat to v rámci Evropské unie. Nedává velký smysl, kdyby jeden či dva členské státy otevřely hranice s třetí stranou. Potom je obrovský problém toto kontrolovat. Do 15.6. Evropská komise doporučila vnější hranice Evropské unie ponechat uzavřené pouze s výjimkou nutných cest z ekonomických důvodů či návratu občanů Evropské unie," řekl Petříček.

Další vlna rozvolňování

Od 8.6. pak bude další menší vlna rozvolnění opatření. „Navyšujeme počet lidí na hromadných akcí na maximálně 500 osob. Výhled je takový, že od 15.6. bychom ten limit zrušili zcela,“ řekl také Vojtěch.

Vláda také rozhodla, že od stejného data navýší limity pro počty návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad a arboret na 250 lidí na hektar, dosud jich mohlo být 150. Limit v sobotu pražská zoo vyčerpala už dopoledne.

Od 8. června mohou být zahrádky otevřené i po 23. hodině. U vnitřních prostor zůstává omezení do 23 hodin. „V průběhu června bychom chtěli zrušit i toto omezení,“ řekl Vojtěch na tiskové konferenci.

Vláda rovněž zrušila povinnost mít roušku v bazénech a na koupalištích, a to za předpokladu, že lidé budou dodržovat rozestupy. Divadla a kina budou moci zrušit nutnost rozestupů v hledištích. Pravidla pro relaxační prostory v obchodních centrech budou zachována.

Od stejného data zrušila vláda opatření, v rámci kterého byli jednou za 14 dní pravidelně testováni na covid-19 pracovníci sociálních služeb. „Případné testování bude moci nařídit krajská hygienická stanice,“ řekl Vojtěch. Opatření testovat nově příchozí klienty zůstává zachováno.

Sporný zákon o evidenci skutečných majitelů

Na tiskové konferenci vystoupila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Ta se vyjádřila k přijetí návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů.

Ustanovení ohledně svěřenských fondů, které se týká i Babiše, kritizují zejména opoziční strany či Rekonstrukce státu a Transparency International (TI). Podle ministerstva spravedlnosti ale jde čistě o zákon, který do českého práva přenese požadavky unijní směrnice proti praní špinavých peněz či financování terorismu. V březnu kabinet přerušil projednávání návrhu mimo jiné kvůli výtkám, že materiál probírá v době nouzového stavu. Od té doby ho resort neupravoval.

Benešová novinářům řekla, že unie už Česko "peskovala", aby zákon předložilo. "Hrozila pokuta, museli jsme to předložit," uvedla. Jde podle ní o řádnou transpozici příslušné směrnice. Sporný paragraf podle ní není výjimkou, ale zpřesněním v reakci na řadu dotazů od právníků a advokátů. Pokud by v předpisu nebyl, mohl by být například za majitele považován beneficient fondu, který má třeba jen pětiprocentní podíl a žádný vliv, dodala.

Ministryně odmítla, že by resort psal zákony tak, aby vyhověl jednotlivci. "Je to výhradně odborný právní úsudek, vznikl na ministerstvu spravedlnosti a stojíme si za tím. Pokud by i toto zpřesnění Parlament vypustil, tak to vychází nastejno a výsledek bude tentýž," uvedla.