Ve volbách v září by vyhrálo ANO, ukázal průzkum. Podpora SPD klesla

ČTK

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, ODS by měla 16 procent, SPD by dostala 11,5 procenta a Piráti 11 procent. Pořadí na prvních čtyřech místech se nezměnilo, mírně vzrostla podpora pro ANO a klesla pro SPD. Do Sněmovny by neprošli lidovci. Vyplývá to z volebního modelu, který ČTK poskytla agentura Median. Podle ní u TOP 09, STAN a ČSSD nelze spolehlivě určit, zda by jejich podpora stačila na překonání pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny.

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek